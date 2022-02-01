Видача російських паспортів в ОРДЛО прискорюється

Український омбудсмен Людмила Денисова повідомила, що останнім часом Росія прискорила видачу російських паспортів жителям тимчасово окупованих територій.
За її словами, вже видано понад 600 тис. документів. Варто врахувати, що цей процес відбувається в основному з примусу. Документи отримують працівники в державній сфері: вчителі, лікарі і влада місцевого самоврядування.
"Зараз паспорти там отримали майже 600 тисяч українських громадян - це чиновники органів місцевої влади, вчителі, лікарі. Діють за принципом - якщо ти не отримуєш паспорт - ти не працюєш", - пояснила Денисова.
Така ситуація стосується не тільки окупованих районів Донецька і Луганська, а також Криму. Там працівників у державній сфері примушують проходити пробне онлайн голосування на виборах до Держдуми РФ. У разі відмови - погрожують звільненням. Таким чином, російська влада намагається узаконити анексію півострова.
Більш того, на цей момент Росія може криміналізувати "споживання інформації". Тобто, можна буде користуватися тільки офіційно визнаними Кремлем ЗМІ для отримання інформації. "Споживання інформації" з інших джерел, особливо зарубіжних, можуть зробити адміністративно або навіть кримінально караним. Тому видачу російських документів незабаром набагато простіше буде зробити, адже російські ЗМІ з блакитного екрана будуть переконувати, що це необхідно.
За її словами, вже видано понад 600 тис. документів. Варто врахувати, що цей процес відбувається в основному з примусу. Документи отримують працівники в державній сфері: вчителі, лікарі і влада місцевого самоврядування.
"Зараз паспорти там отримали майже 600 тисяч українських громадян - це чиновники органів місцевої влади, вчителі, лікарі. Діють за принципом - якщо ти не отримуєш паспорт - ти не працюєш", - пояснила Денисова.
Така ситуація стосується не тільки окупованих районів Донецька і Луганська, а також Криму. Там працівників у державній сфері примушують проходити пробне онлайн голосування на виборах до Держдуми РФ. У разі відмови - погрожують звільненням. Таким чином, російська влада намагається узаконити анексію півострова.
Більш того, на цей момент Росія може криміналізувати "споживання інформації". Тобто, можна буде користуватися тільки офіційно визнаними Кремлем ЗМІ для отримання інформації. "Споживання інформації" з інших джерел, особливо зарубіжних, можуть зробити адміністративно або навіть кримінально караним. Тому видачу російських документів незабаром набагато простіше буде зробити, адже російські ЗМІ з блакитного екрана будуть переконувати, що це необхідно.
Тож не дивно, що Брюссель представив країнам ЄС документ, в якому говориться, що Росія має намір поглинути частини Східної України.
У документі підкреслюється той факт, що примусова видача російських паспортів і примусу участі у виборах де-факто сприяє інтеграції ОРДЛО і Криму до Росії.
На цей момент в ЄС вже запропонували деякі способи вирішити ситуацію з видачею російських паспортів громадянам України, однак остаточно документ ще не сформований і підлягає подальшій доробці.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі