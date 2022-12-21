"Вибір був очевидний": Україна стала країною року за версією The Economist

08:02 21 грудня Київ, Україна

Україна стала країною 2022 року за версією щотижневого англомовного журналу The Economist . У виданні зазначили, що зазвичай автори та редактори сперечаються, приймаючи рішення, проте цього року вибір був очевидним.

"Це може бути лише Україна", – вирішив The Economist.

У виданні також виділили чотири якості українців, які найбільше проявилися цього року.



По-перше, героїзм, адже президент росії володимир путін очікував, що українська армія "зігнеться" перед російською, проте цього не сталося.

"Українці стояли та билися. Професори, сантехніки та поп-зірки вступили до армії, змінюючи зручні ліжка на морозні лисячі нори та ризик агонічної смерті. Бій за боєм вони розбили росіян. Захищаючись від агресора, який заперечував право їхньої країни на існування як незалежної держави, вони набули нового почуття нації", — йдеться в повідомленні.

По-друге, винахідливість:

"Вони (українці - ред.) помітили слабкі місця своїх ворогів, підірвали їхні запаси палива та боєприпасів та швидко навчилися використовувати нову зброю, надану Заходом".

Також The Economist відзначив стійкість українців. У журналі зазначили, що жахи, "які завдає пан путін", не впливають на моральний дух громадян України: коли немає води, розтоплюють сніг, а коли немає електрики, йдуть у кафе або сплять в офісах, де й працюють.



Крім того, як зазначили у журналі, Україна стала джерелом натхнення для багатьох пригноблених людей чи країн у всьому світі, довівши, що "аутсайдери" можуть протистояти "навіть величезним хуліганам".