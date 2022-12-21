"Вибір був очевидний": Україна стала країною року за версією The Economist

Україна стала країною 2022 року за версією щотижневого англомовного журналу The Economist. У виданні зазначили, що зазвичай автори та редактори сперечаються, приймаючи рішення, проте цього року вибір був очевидним.
У виданні також виділили чотири якості українців, які найбільше проявилися цього року.
По-перше, героїзм, адже президент росії володимир путін очікував, що українська армія "зігнеться" перед російською, проте цього не сталося.
По-друге, винахідливість:
Також The Economist відзначив стійкість українців. У журналі зазначили, що жахи, "які завдає пан путін", не впливають на моральний дух громадян України: коли немає води, розтоплюють сніг, а коли немає електрики, йдуть у кафе або сплять в офісах, де й працюють.
Крім того, як зазначили у журналі, Україна стала джерелом натхнення для багатьох пригноблених людей чи країн у всьому світі, довівши, що "аутсайдери" можуть протистояти "навіть величезним хуліганам".
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