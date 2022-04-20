Вибір абітурієнтів у 2021 році: найпопулярніші ВНЗ та факультети

16:00 21 липня Київ, Україна

У базі Міносвіти на ранок 21 липня створено 190 777 електронних кабінетів абітурієнтів, а також подано майже 900 тис. електронних заявок на вступ до ВНЗ.
 
Про це повідомляє Міносвіти в середу, 21 липня.

Таким чином, в 2021 році створили на 3% більше електронних кабінетів і подали на 18% більше електронних заяв, ніж за аналогічний період 2020 року. У МОН пояснили це тим, що в цьому році кількість випускників шкіл більше на 4,8% ніж у минулому році.

Майбутні бакалаври на основі повної загальної середньої освіти вибрали такі спеціальності:
  • Філологія - 59202
  • Право - 58824
  • Менеджмент - 49929
  • Комп'ютерні науки - 47172
  • Середня освіта - 34 993
  • Журналістика - 34726
  • Інженерія програмного забезпечення - 33 676
  • Психологія - 31362
  • Маркетинг - 28847
  • Економіка - 28128
Найпопулярніші університети серед абітурієнтів-2021:
  • Київський національний університет імені Тараса Шевченка - 38878
  • Львівський національний університет імені Івана Франка - 36 039
  • Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" - 33038
  • Національний авіаційний університет - 27779
  • Національний університет "Львівська політехніка" - 27 696
  • Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна - 24927
  • Київський національний торговельно-економічний університет - 24103
  • Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" - 18994
  • Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова - 15 377
  • Київський університет імені Бориса Грінченка - 14445
У той самий час на основі диплома молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра, професійного молодшого бакалавра створено 40329 електронних кабінетів і подані 78588 заяв.