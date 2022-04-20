Вибір абітурієнтів у 2021 році: найпопулярніші ВНЗ та факультети

16:00 21 липня Київ, Україна

У базі Міносвіти на ранок 21 липня створено 190 777 електронних кабінетів абітурієнтів, а також подано майже 900 тис. електронних заявок на вступ до ВНЗ.

Про це повідомляє Міносвіти в середу, 21 липня.



Таким чином, в 2021 році створили на 3% більше електронних кабінетів і подали на 18% більше електронних заяв, ніж за аналогічний період 2020 року. У МОН пояснили це тим, що в цьому році кількість випускників шкіл більше на 4,8% ніж у минулому році.



Майбутні бакалаври на основі повної загальної середньої освіти вибрали такі спеціальності:

Філологія - 59202

Право - 58824

Менеджмент - 49929

Комп'ютерні науки - 47172

Середня освіта - 34 993

Журналістика - 34726

Інженерія програмного забезпечення - 33 676

Психологія - 31362

Маркетинг - 28847

Економіка - 28128

Найпопулярніші університети серед абітурієнтів-2021:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка - 38878

Львівський національний університет імені Івана Франка - 36 039

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" - 33038

Національний авіаційний університет - 27779

Національний університет "Львівська політехніка" - 27 696

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна - 24927

Київський національний торговельно-економічний університет - 24103

Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" - 18994

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова - 15 377

Київський університет імені Бориса Грінченка - 14445

У той самий час на основі диплома молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра, професійного молодшого бакалавра створено 40329 електронних кабінетів і подані 78588 заяв.