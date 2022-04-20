Вибір абітурієнтів у 2021 році: найпопулярніші ВНЗ та факультети

У базі Міносвіти на ранок 21 липня створено 190 777 електронних кабінетів абітурієнтів, а також подано майже 900 тис. електронних заявок на вступ до ВНЗ.
Про це повідомляє Міносвіти в середу, 21 липня.
Таким чином, в 2021 році створили на 3% більше електронних кабінетів і подали на 18% більше електронних заяв, ніж за аналогічний період 2020 року. У МОН пояснили це тим, що в цьому році кількість випускників шкіл більше на 4,8% ніж у минулому році.
Майбутні бакалаври на основі повної загальної середньої освіти вибрали такі спеціальності:
Таким чином, в 2021 році створили на 3% більше електронних кабінетів і подали на 18% більше електронних заяв, ніж за аналогічний період 2020 року. У МОН пояснили це тим, що в цьому році кількість випускників шкіл більше на 4,8% ніж у минулому році.
Майбутні бакалаври на основі повної загальної середньої освіти вибрали такі спеціальності:
- Філологія - 59202
- Право - 58824
- Менеджмент - 49929
- Комп'ютерні науки - 47172
- Середня освіта - 34 993
- Журналістика - 34726
- Інженерія програмного забезпечення - 33 676
- Психологія - 31362
- Маркетинг - 28847
- Економіка - 28128
Найпопулярніші університети серед абітурієнтів-2021:
- Київський національний університет імені Тараса Шевченка - 38878
- Львівський національний університет імені Івана Франка - 36 039
- Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" - 33038
- Національний авіаційний університет - 27779
- Національний університет "Львівська політехніка" - 27 696
- Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна - 24927
- Київський національний торговельно-економічний університет - 24103
- Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" - 18994
- Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова - 15 377
- Київський університет імені Бориса Грінченка - 14445
У той самий час на основі диплома молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра, професійного молодшого бакалавра створено 40329 електронних кабінетів і подані 78588 заяв.
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