Ввезення електрокарів в Україні тимчасово звільнене від сплати податків

14:43 15 липня Київ, Україна

Рада звільнила від сплати податків ввезення електромобілів в Україні та комплектувальних до них, проте це не поширюється на електромобілі, які мають походження з Росії або ввозяться з території РФ або окупованих територій України.



Відповідні законопроєкти №3477 і №3476 прийняті у другому читанні в четвер, 15 липня.



Зазначено, що ці закони вносять зміни до Митного і Податкового кодексів України.



Так, законопроєкт №3476 до 1 січня 2026 року звільняє від оподаткування ПДВ ввезення і поставки на митній території нових транспортних засобів (в тому числі вироблених в Україні), оснащених двигунами внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням, що працюють виключно на стиснутому природному газі метан, зрідженому природному газі метан або біогазі.



До 1 січня 2031 року звільняється від оподаткування ПДВ ввезення імпортних товарів підприємствами, які мають, створюють або модернізують виробничі потужності для промислового виробництва транспортних засобів.



Йдеться про власне виробництво:

транспортних засобів, оснащених виключно електричними двигунами (одним або декількома), що класифікуються в товарній позиції 8603 (тільки самохідні вагони трамвайні і вагони метро), субпозиції 8701 20, товарних позиціях 8702-8705 згідно з УКТ ЗЕД;

транспорту, що працює на газі;

несамохідних трамвайних вагонів і вагонів метро.

Порядок ввезення та цільового використання цих товарів встановлює уряд.



У свою чергу законопроєкт №3477 звільняє до 1 січня 2031 року від оподаткування ввізним митом товари, які ввозять підприємства, що мають, створюють або модернізують виробничі потужності для промислового виробництва транспортних засобів. Йдеться про виробництво вищезгаданого транспорту.



Порядок ввезення та цільового використання цих товарів визначає уряд.



Відомо, що за основу дані проєкти парламент підтримав на початку вересня 2020 року.