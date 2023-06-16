Введено заборону на в'їзд до затопленого мікрорайону Корабел Херсона

З 13 червня на територію затопленого мікрорайону Корабел Херсона буде запроваджено заборону на в'їзд.
Протягом тижня жителі острова зможуть пересуватися ним лише у певний час – з 12:00 до 15:00.
Згідно з інформацією, поданою начальником Херсонської міської військової адміністрації Романом Мрочком, це рішення прийнято з метою проведення розмінування, слідчих дій правоохоронних органів та прибирання території комунальними службами.
Тимчасові обмеження на пересування діятимуть в інтервал з 12.00 до 15.00, протягом якого жителі зможуть виходити зі своїх будинків. Коли рівень води опуститься повністю, буде визначено точку, де вони зможуть отримати необхідну допомогу, включаючи питну воду, продукти харчування, медичні засоби.
Авторитетно просимо громадян поставитися до цієї ситуації з розумінням та не порушувати указу про пересування на території мікрорайону.
Заборона на в'їзд до мікрорайону Корабел діятиме з 13 червня. У період з 3 по 19 червня в цьому мікрорайоні буде встановлена комендантська година, що починається о 15:00 і закінчується о 12:00 наступного дня.
Процес евакуації населення триває та здійснюється представниками ДСНС та міської військової адміністрації.
Протягом тижня жителі острова зможуть пересуватися ним лише у певний час – з 12:00 до 15:00.
Згідно з інформацією, поданою начальником Херсонської міської військової адміністрації Романом Мрочком, це рішення прийнято з метою проведення розмінування, слідчих дій правоохоронних органів та прибирання території комунальними службами.
Тимчасові обмеження на пересування діятимуть в інтервал з 12.00 до 15.00, протягом якого жителі зможуть виходити зі своїх будинків. Коли рівень води опуститься повністю, буде визначено точку, де вони зможуть отримати необхідну допомогу, включаючи питну воду, продукти харчування, медичні засоби.
Авторитетно просимо громадян поставитися до цієї ситуації з розумінням та не порушувати указу про пересування на території мікрорайону.
Заборона на в'їзд до мікрорайону Корабел діятиме з 13 червня. У період з 3 по 19 червня в цьому мікрорайоні буде встановлена комендантська година, що починається о 15:00 і закінчується о 12:00 наступного дня.
Процес евакуації населення триває та здійснюється представниками ДСНС та міської військової адміністрації.
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