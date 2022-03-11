ВНЗ України. Правила прийому

06:57 16 жовтень Київ, Україна

Пресслужба Міносвіти України від 15 жовтня опублікувала наказ "Про затвердження умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2021 році". Згідно з цим наказом усі ВНЗ України до кінця поточного року повинні затвердити і оприлюднити свої правила прийому.



Відзначається, що в наступному році мінімальна кількість балів з другого і третього предметів, необхідна для участі в конкурсному відборі для вступників на лікарські спеціальності (стоматологія, медицина, педіатрія) також складе 150. Обов'язковими предметами ЗНО стануть українська мова і математика, а третій належить вибрати - біологія, хімія або фізика.

Також в міністерстві вирішили, що для абітурієнтів на спеціальності гуманітарного та соціального спрямування обов'язковим залишиться ЗНО з української мови та літератури, а вступники на інші спеціальності літературу можуть не здавати.



До того ж сертифікати ЗНО з української мови та літератури 2018-2020 рр. можна буде використовувати для вступу на всі спеціальності. При цьому кількість заяв, яка буде дозволена для подання на контракт, не перевищуватиме 30.



Крім того, Міносвіти вирішило значно розширити перелік предметів ЗНО, які можуть використовуватися як третій конкурсний предмет.



Нововведення з'явилося для абітурієнтів магістратури - вступники всіх спеціальностей повинні будуть складати єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ). При цьому результати ЄВІ 2020 року також ще дозволили використовувати.



Вступна кампанія-2021 відбудеться в липні. Відомство працює над тим, щоб зробити можливим подання документів на зарахування дистанційно.