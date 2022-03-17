В "Укрзалізниці" відреагували на нові обмеження

12:27 20 жовтня Київ, Україна

Якщо і надалі доведеться скасовувати або обмежувати рейси, компанія "Укрзалізниця" зазнає величезних збитків, а співробітники залишаться без грошей.

Відповідну заяву оприлюднила пресслужба компанії в Facebook.



Пасажирські перевезення на поїздах заборонені, зокрема, в червоній зоні. Висаджувати людей на відповідних станціях можна, а ось здійснювати посадку або продавати квитки - ні. Причому це стосується і дальніх поїздів, і приміських. Нагадаємо, що з учорашнього дня червона зона значно розширилася. Там виявилися міста і райони в 15-и областях України.

"Обмеження далекого і приміського пасажирського сполучення може також негативно вплинути на епідемічну ситуацію в Україні. Не маючи можливості їхати на поїзді, сотні тисяч людей будуть вибирати для своїх подорожей, скажімо, маршрутки. Багато перевізників, на відміну від залізничних, не дотримуються належним чином всіх протиепідемічних заходів", - відзначили в "Укрзалізниці".

Збитки понесе і сама компанія.

"Якщо зупинити потяги, компанія не зможе виконувати соціальні зобов'язання перед працівниками: в простій відправлять 25 тисяч осіб, які обслуговують пасажирське сполучення", - сказано в заяві.