В "Укрзалізниці" відреагували на нові обмеження

Якщо і надалі доведеться скасовувати або обмежувати рейси, компанія "Укрзалізниця" зазнає величезних збитків, а співробітники залишаться без грошей.
Відповідну заяву оприлюднила пресслужба компанії в Facebook.
Пасажирські перевезення на поїздах заборонені, зокрема, в червоній зоні. Висаджувати людей на відповідних станціях можна, а ось здійснювати посадку або продавати квитки - ні. Причому це стосується і дальніх поїздів, і приміських. Нагадаємо, що з учорашнього дня червона зона значно розширилася. Там виявилися міста і райони в 15-и областях України.
Пасажирські перевезення на поїздах заборонені, зокрема, в червоній зоні. Висаджувати людей на відповідних станціях можна, а ось здійснювати посадку або продавати квитки - ні. Причому це стосується і дальніх поїздів, і приміських. Нагадаємо, що з учорашнього дня червона зона значно розширилася. Там виявилися міста і райони в 15-и областях України.
Збитки понесе і сама компанія.
Разом з тим компанія не має наміру йти всупереч вимогам карантину і буде дотримуватися обмежень, сподіваючись, що вони будуть зваженими.
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