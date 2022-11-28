Втричі менше і без гірлянд: на Софійській площі встановлять ялинку

На Софійській площі в Києві встановлять новорічну ялинку, вона буде втричі меншою за попередні і без гірлянд, повідомив голова компанії Folk Ukraine Ігор Добруцький.
За його словами, попередній ескіз ялинки більше не розглядають, ці варіанти пішли до архіву. Натомість встановлять штучну ялинку до 10 метрів (у попередні роки ялинка була висотою до 30 метрів). Ілюмінації на ній не буде.
Серед додаткових прикрас – вертеп та дідух. Також планується створити малу копію ялинки, яку буде розміщено на першому поверсі Музею історії Києва.
На початку листопада Віталій Кличко оголосив, що святкувати Різдво та Новий рік 2023 у Києві хочуть, незважаючи на війну, однак у «обмеженому форматі».
У той самий час Ігор Добруцький, президент компанії Folk Ukraine, яка зазвичай займається організацією новорічних святкувань, заявив, що новорічну ялинку в Києві встановлять, незважаючи на війну, і навіть оприлюднив один із можливих ескізів.
У відповідь кияни зареєстрували петицію з проханням не ставити святкову ялинку до Нового року, бо це недоречно. За добу вона набрала необхідні голоси.
Пізніше на сайті Київради з'явилася петиція із пропозицією встановити у Києві головну ялинку країни, проте вона досі не зібрала необхідних 6 тисяч підписів.
У КМДА зазначали, що остаточне рішення буде ухвалено наприкінці листопада. Але Кличко у двох інтерв'ю вже зазначав, що «символічну ялинку» у Києві встановлюватимуть коштом спонсорів.
За його словами, попередній ескіз ялинки більше не розглядають, ці варіанти пішли до архіву. Натомість встановлять штучну ялинку до 10 метрів (у попередні роки ялинка була висотою до 30 метрів). Ілюмінації на ній не буде.
Серед додаткових прикрас – вертеп та дідух. Також планується створити малу копію ялинки, яку буде розміщено на першому поверсі Музею історії Києва.
На початку листопада Віталій Кличко оголосив, що святкувати Різдво та Новий рік 2023 у Києві хочуть, незважаючи на війну, однак у «обмеженому форматі».
У той самий час Ігор Добруцький, президент компанії Folk Ukraine, яка зазвичай займається організацією новорічних святкувань, заявив, що новорічну ялинку в Києві встановлять, незважаючи на війну, і навіть оприлюднив один із можливих ескізів.
У відповідь кияни зареєстрували петицію з проханням не ставити святкову ялинку до Нового року, бо це недоречно. За добу вона набрала необхідні голоси.
Пізніше на сайті Київради з'явилася петиція із пропозицією встановити у Києві головну ялинку країни, проте вона досі не зібрала необхідних 6 тисяч підписів.
У КМДА зазначали, що остаточне рішення буде ухвалено наприкінці листопада. Але Кличко у двох інтерв'ю вже зазначав, що «символічну ялинку» у Києві встановлюватимуть коштом спонсорів.
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