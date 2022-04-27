Вторгнення в Україну: оперативна інформація станом на 18:00 27 квітня

20:08 27 квітня Київ, Україна

За інформацією Генштабу ЗСУ, на шістдесят третю добу війни в Україні ворог настільки деморалізований, що все частіше трапляються випадки дезертирства, здачі в полон і самокаліцтва військових Росії.

▪У особового складу, звільненого для поповнення втрат з окупованих територій Донецької та Луганської областей, вилучаються особисті документи, що не дозволить ідентифікувати цих осіб у разі загибелі. Почастішали випадки пошуку військовослужбовцями супротивника нових способів уникнути участі у бойових діях. Особовий склад вдається до дезертирства, здачі в полон та самокаліцтва.

▪️На Донецькому та Таврійському напрямах ворог продовжує обстріл позицій українських військ вздовж лінії зіткнення з мінометами та ствольною артилерією.



▪️На напрямку Ізюм - Барвінкове окупанти зробили спробу наступу в районі Нової Дмитрівки. Удачі не мають, зазнали втрат і відійшли.



▪️На Південнобузькому напрямку підрозділи окупантів, під прикриттям вогню артилерії, продовжують удосконалення інженерного обладнання позицій, поповнюють запаси матеріально-технічних засобів, боєприпасів та пального, проводять повітряну розвідку. Російські окупанти намагалися поліпшити тактичне становище своїх військ у напрямку Запоріжжя. Удачі немає, із втратами відійшли.



▪️На Слобожанщині ворог здійснював систематичні обстріли з артилерії, у тому числі і реактивних систем залпового вогню, по містах Харкову та Дергачам та населеному пункту Прудянка.



▪️На тимчасово захопленій території Харківщини, в районі селища Левківка Ізюмського району, противник організував пункт збору пошкодженої техніки, де здійснюється їх ремонт та відновлення. окупанти продовжують проводити так звані "фільтраційні заходи" в окремих населених пунктах, тимчасово непідконтрольних українській владі.



▪️На тимчасово захопленій території Запорізької області окупанти відшукують представників силових структур України та здійснюють перепис місцевого населення, а пересування тимчасово захопленою територією без документів, що засвідчують особу, заборонено.



▪️На тимчасово захопленій території Херсонської області окупантами готуються до "референдуму", друкуються бюлетені, уточнюються особисті дані місцевих громадян. При цьому російські загарбники продовжують перешкоджати виїзду за межі захопленої території мирним мешканцям.



▪️У придністровському регіоні, у зв'язку з численними провокаціями з боку Росії, запроваджено "червоний" рівень терористичної небезпеки. Особовий склад силових структур переведено на казармовий стан, посилено контроль на блокпостах, скасовано підготовку до проведення святкового параду 9 травня.