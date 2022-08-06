Всю неделю Украину ждут дожди и сильные ветры

19:20 17 травня Київ, Україна

Погода не збирається радувати українців, по всій Україні очікуються рясні опади і сильні вітри

Про це синоптик Наталія Діденко повідомила на своїй сторінці в Facebook.



/>"Сестрички-циклони Fiona і Erna хизуються один перед одним стрічками-фронтами. Їх дівчачі круть-верть перед дзеркалом обумовлюють дощі і вітри в північній частині Європи. А ось брати-близнюки, атлантичні антициклони Quirinius Перший і Другий не пускатимуть опади високим атмосферним тиском і організовують суху сонячну погоду в більшості країн Європи Західної, Південної, Центральної і Східної ", - розповіла вона.



Згідно з прогнозом Діденко, Україна в понеділок, 18 травня, відчує вплив антициклону, тому на значній частині території істотних опадів не передбачається.



"Північні області, східні, частина західних областей України потраплять під телепаніе стрічок північних фронтів - пройдуть дощі, можливі грози, західний вітер посилиться до штормових значень", - зазначила вона.



Синоптик попередила, що температура повітря в понеділок складе + 14 + 18 градусів, на Закарпатті та в Чернівецькій області - до +20 градусів, на крайній півночі - + 10 + 13 градусів, в південній частині - + 17 + 23 градуси.



"У Києві понеділок очікується вологим і вітряним, вдень максимальна температура повітря + 16 + 18 градусів", - додала Діденко.



За її словами, протягом тижня стабільно сухий, сонячної погоди чекати не варто.



"Повітря буде свіжим, тобто серйозно за +20 градусів позначки термометрів перемахувати не будуть", - резюмувала вона.







