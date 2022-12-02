ЗСУ за минулу добу відбили атаки Росії близько 14 населених пунктів

09:16 02 грудня Київ, Україна

Збройні сили України за добу відбили атаки загарбників біля 14 населених пунктів та вразили 4 пункти управління ворога.

Про це повідомляє, Генштаб ЗСУ

Минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Новоселівське, Стельмахівка, Червонопопівка та Білогорівка Луганської області та Григорівка, Виїмка, Бахмут, Дослідне, Клищіївка, Курдюмівка, Північне, Першотравневе, Красногорівка та Марь.

Минулої доби противник завдав 5 ракетних ударів по цивільній інфраструктурі Харківської та Донецької областей. Здійснив 30 авіаційних ударів по позиціях наших військ та понад 35 обстрілів із реактивних систем залпового вогню районами населених пунктів уздовж лінії зіткнення.

На Волинському та Поліському напрямах обстановка без істотних змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. На полігонах Республіки Білорусь продовжується підготовка окремих підрозділів противника.

На Слобожанському напрямку ворог продовжує утримувати свої війська у прикордонних районах Білгородської області. Ворожі артилерійські обстріли зазнали районів населених пунктів Слобожанське, Огірцеве, Бочкове, Мала Вовча, Бударки, Стрілячі, Тернова, Чавунівка, Дворічне та Західне Харківської області.

На Куп'янському та Лиманському напрямках противник веде оборону. Здійснив обстріл з танків та різнокаліберної артилерії по районах населених пунктів Табаївка, Крохмальне та Берестове Харківської області; Стельмахівка, М'ясожарівка, Макіївка та Майданчик на Луганщині та Новоселівка та Торське Донецької області.





