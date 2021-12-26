ЗСУ провели танкові навчання в районі проведення ООС

18:24 20 квітень Київ, Україна

У районі проведення операції Об'єднаних сил танкісти Збройних сил України провели навчання, в ході яких були відпрацьовані елементи вогневого ураження противника, організація наступального бою і контратака.

Про це в Facebook повідомила пресслужба ООС



За легендою навчань, танкова колона зробила марш в район очікування, де були проведені заходи маскування.

"Після знищення умовних незаконних збройних формувань і диверсійно-розвідувальних груп в районі зосередження, танки вийшли на вогневий рубіж. Метою було зупинити противника, завдати йому максимальні втрати і бути в готовності переходу до контрнаступу", - йдеться в повідомленні.

Також танкісти відпрацювали елементи вогневого ураження противника, організацію наступального бою та контратаку. Підрозділи провели блокування транспортних вузлів і шляхів сполучення в районі та здійснили евакуацію техніки.