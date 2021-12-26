ЗСУ провели танкові навчання в районі проведення ООС

У районі проведення операції Об'єднаних сил танкісти Збройних сил України провели навчання, в ході яких були відпрацьовані елементи вогневого ураження противника, організація наступального бою і контратака.
Про це в Facebook повідомила пресслужба ООС.
За легендою навчань, танкова колона зробила марш в район очікування, де були проведені заходи маскування.
Також танкісти відпрацювали елементи вогневого ураження противника, організацію наступального бою та контратаку. Підрозділи провели блокування транспортних вузлів і шляхів сполучення в районі та здійснили евакуацію техніки.
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