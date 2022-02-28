ЗСУ проведуть навчання в Херсонській області

16:46 31 травень Київ, Україна

У Скадовському районі Херсонської області три дні будуть йти військові навчання. Жителів Херсонщини просять зберігати спокій і не піддаватися паніці.



Про це повідомляє Херсонська облдержадміністрація.



Комплекс навчань з силами і засобами протиповітряної оборони проведуть на випробувальному полігоні. У районі, швидше за все, закриють повітряний простір.



В ОДА пояснили, що комплекс навчань необхідний для нарощування бойових можливостей Збройних сил і здатності протистояти «чинним викликам і загрозам національній безпеці». Під час таких навчань військові відпрацьовуватимуть навички для боротьби з агресією Росії.