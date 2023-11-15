ЗСУ закликають до мовчання: інформаційна тиша на лівому березі Херсона

18:28 15 листопада Київ, Україна

Збройні сили України (ЗСУ) закликають до дотримання інформаційної тиші щодо ситуації на лівому березі Дніпра у Херсонській області.

Спікер оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк наголосила, що окупаційні війська росії активно обороняються вздовж лінії фронту, намагаючись передбачити напрямок наступу Сил оборони України.



Гуменюк повідомила, що лінія фронту дуже рухлива, і операції з боку України призводять до притискання російських сил на відстані від трьох до восьми кілометрів уздовж узбережжя.



У відповідь на ці заяви "виконавець обов'язків губернатора" окупованої росією частини Херсонської області Володимир Сальдо визнав, що українським військовим вдалося перетнути Дніпро і зайняти територію від села Кринки до Антонівського залізничного мосту.