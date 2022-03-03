ЗСУ закликають "інтернет-війська" не транслювати наслідки обстрілів РФ у соцмережах

Генеральний штаб Збройних сил України закликає інтернет-спільноту та громадян не поширювати інформацію про наслідки ворожих обстрілів у режимі реального часу.
З відповідною заявою виступив Генштаб ЗСУ.
Українські військові пояснюють, що такі дії можуть допомогти російським окупантам коригувати та планувати наступні ракетно-бомбові атаки.
Ця вимога стосується блогерів, експертів та звичайних людей, які не мають великої аудиторії у соцмережах, але активно ведуть "інформаційну війну" на своїх сторінках.
У відомстві наголосили, що інформація про точність обстрілів українських міст лише координує ворожі війська. Оперативною інформацією, що активно розповсюджується у Facebook, Telegram, Instagram, Twitter і т.д., можуть зацікавитися російські артилеристи та навідники.
Київ та інші міста України страждають від ракетно-бомбових ударів супротивника. Соціальні мережі та відомі інформаційні ресурси практично в режимі реального часу починають коментувати наслідки поразки та точність влучення ворожих ракет.
Генштаб
Крім того, українські військові нагадали, якщо є бажання повідомити про пересування ворога, диверсійно-розвідувальну групу або скупчення російської військової техніки, краще звернутися до Служби безпеки України. СБУ просить повідомляти про ворожі війська та техніку в офіційний чат-бот.
З відповідною заявою виступив Генштаб ЗСУ.
Українські військові пояснюють, що такі дії можуть допомогти російським окупантам коригувати та планувати наступні ракетно-бомбові атаки.
Ця вимога стосується блогерів, експертів та звичайних людей, які не мають великої аудиторії у соцмережах, але активно ведуть "інформаційну війну" на своїх сторінках.
У відомстві наголосили, що інформація про точність обстрілів українських міст лише координує ворожі війська. Оперативною інформацією, що активно розповсюджується у Facebook, Telegram, Instagram, Twitter і т.д., можуть зацікавитися російські артилеристи та навідники.
Київ та інші міста України страждають від ракетно-бомбових ударів супротивника. Соціальні мережі та відомі інформаційні ресурси практично в режимі реального часу починають коментувати наслідки поразки та точність влучення ворожих ракет.
Генштаб
Крім того, українські військові нагадали, якщо є бажання повідомити про пересування ворога, диверсійно-розвідувальну групу або скупчення російської військової техніки, краще звернутися до Служби безпеки України. СБУ просить повідомляти про ворожі війська та техніку в офіційний чат-бот.
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