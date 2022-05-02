ЗСУ отримали партію модернізованих БТР-80

20:32 01 грудня Київ, Україна

Київський бронетанковий завод відновив і модернізував партію БТР-80. Тепер на борту бронетранспортерів є встановлені сучасні засоби зв'язку, навігаційне обладнання та прилади радіаційної розвідки.

Про це повідомляє пресслужба "Укроборонпрому".

"Наші фахівці провели капітальний ремонт машин з істотним відновленням корпусів, відновили роботу всіх агрегатів і вузлів, а також виконали часткову модернізацію. На бронетранспортерах, зокрема, встановлено нові сучасні засоби зв'язку, навігаційне обладнання, прилади радіаційної розвідки, нові колеса - все українського виробництва. Нехай справно служать нашим військовим", - розповів директор КБТЗ Володимир Синявський.

Крім того, в рамках іншого договору фахівці Київського бронетанкового заводу здійснили ремонт технічного стану бронетранспортера БТР-3ДА - після успішного проходження випробувань бронетранспортер також переданий державному замовнику.



ДП "Київський бронетанковий завод" спеціалізується на виробництві легкого бронетанкового озброєння, капітальному ремонті та модернізації бронетанкової, інженерної та бойової техніки, ракетно-артилерійського озброєння, а також виготовленні запасних частин до бронетанкового озброєння і техніки.