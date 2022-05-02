ЗСУ отримали партію модернізованих БТР-80

Київський бронетанковий завод відновив і модернізував партію БТР-80. Тепер на борту бронетранспортерів є встановлені сучасні засоби зв'язку, навігаційне обладнання та прилади радіаційної розвідки.
Про це повідомляє пресслужба "Укроборонпрому".
Крім того, в рамках іншого договору фахівці Київського бронетанкового заводу здійснили ремонт технічного стану бронетранспортера БТР-3ДА - після успішного проходження випробувань бронетранспортер також переданий державному замовнику.
ДП "Київський бронетанковий завод" спеціалізується на виробництві легкого бронетанкового озброєння, капітальному ремонті та модернізації бронетанкової, інженерної та бойової техніки, ракетно-артилерійського озброєння, а також виготовленні запасних частин до бронетанкового озброєння і техніки.
ДП "Київський бронетанковий завод" спеціалізується на виробництві легкого бронетанкового озброєння, капітальному ремонті та модернізації бронетанкової, інженерної та бойової техніки, ракетно-артилерійського озброєння, а також виготовленні запасних частин до бронетанкового озброєння і техніки.
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