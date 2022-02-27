ЗСУ відвоювали Харків. Йде зачистка міста від диверсантів

13:52 27 лютий Київ, Україна

Українські військові повернули контроль за Харковом. Працюють збройні сили України, Нацполіція, Тероборона, відбувається повне зачистка міста від ворога.

Про це повідомляє начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.



Російський ворог цілком деморалізований. Безпосередньо у Харкові, кидаючи посеред дороги ворожу техніку, українським військам здаються цілі групи по 5-10 чоловік.. Як тільки бачать хоча б одного представника ЗСУ – здаються», – повідомив Синєгубов.





Він також зазначив, що Чугуєв повністю контрольований українськими військами, українські прапори на всіх адмінприміщеннях.



«Наступ російського агресора триває у Липецькому напрямку, Вовчанському та Білгородському. Фіксуємо окремі колони російської техніки. Збройні Сили України на своїх позиціях ведуть активну боротьбу», – наголосив начальник ОВА.