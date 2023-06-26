ЗСУ звільнили плацдарм військ росії на березі каналу Сіверський Донець-Донбас

15:37 26 червня Київ, Україна





Для підтвердження своїх слів генерал-полковник опублікував відеозапис, знятий на камеру GoPro, де зафіксовано бійців 1-ї роти 1-го механізованого батальйону 3-ї окремої штурмової бригади. Генерал-полковник Олександр Сирський, командувач Сухопутних військ ЗСУ, підтвердив успішну операцію Сил оборони України, в результаті якої було очищено плацдарм російських військ на західному березі каналу Сіверський Донець-Донбас.Для підтвердження своїх слів генерал-полковник опублікував відеозапис, знятий на камеру GoPro, де зафіксовано бійців 1-ї роти 1-го механізованого батальйону 3-ї окремої штурмової бригади.

У цьому відео показано, як українські військовослужбовці розгромили третій батальйон 57 гвардійської мотострілецької бригади російських військ.



Олександр Сирський наголосив на важливості та ефективності виконаної операції, а також наголосив на успішній евакуації пораненого солдата.