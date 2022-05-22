ЗСУ опублікували відео репетиції річкового параду до Дня Незалежності

У столиці екіпажі катерів провели репетицію до урочистих заходів з нагоди тридцятої річниці Незалежності України.
Опубліковано відео з проведення репетиції річкового параду з приводу річниці Незалежності України. Відео розміщено на Facebook-сторінці головнокомандувача ЗСУ.
На кадрах ролика видно підготовку екіпажів катерів до урочистих заходів. Річковий парад відбудеться 24 серпня о 14:00 на річці Дніпро поруч з Трухановим островом і річковим вокзалом.
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