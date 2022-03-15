ЗСУ назвали умови для залучення терміновиків до оборони України

Солдат термінової служби залучатиме до оборони держави лише у разі бойових дій на раніше мирній території.
Про це повідомив начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ Збройних сил України Роман Горбач під час брифінгу в українському медіацентрі у Києві.
Про це повідомив начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ Збройних сил України Роман Горбач під час брифінгу в українському медіацентрі у Києві.
Він наголосив, що на період мобілізації звільнення військовослужбовців строкової служби, як і заклик на строкову службу, не провадиться.
Нагадаємо, що влада прийняла рішення про загальну мобілізацію і спростила вступ до тероборони 24 лютого.
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