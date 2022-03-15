ЗСУ назвали умови для залучення терміновиків до оборони України

16:14 15 березня Київ, Україна





Про це Солдат термінової служби залучатиме до оборони держави лише у разі бойових дій на раніше мирній території.Про це повідомив начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ Збройних сил України Роман Горбач під час брифінгу в українському медіацентрі у Києві.

“Військовослужбовці строкової служби, як правило, проходили службу в частинах забезпечення у тилових районах бойових військових частин. До завдань у зоні Операції об'єднаних сил їх не залучали, тому і зараз їх спеціально до цієї зони ніхто не спрямовує.. Але можуть складатися обставини, коли і на вчорашній мирній території будуть бойові дії – ці військовослужбовці нарівні з усіма будуть залучені до оборони цих військових частин та захищатимуть нашу державу зі зброєю в руках”, – наголосив Горбач.

Він наголосив, що на період мобілізації звільнення військовослужбовців строкової служби, як і заклик на строкову службу, не провадиться.

"Загалом проходження термінової військової служби на період воєнного часу законодавством нічим не відрізняється", - уточнив начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ.

Нагадаємо, що влада прийняла рішення про загальну мобілізацію і спростила вступ до тероборони 24 лютого.