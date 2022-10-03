Вступ України до НАТО підтримують рекордні 83% українців – опитування

16:17 03 жовтня Київ, Україна





Про це свідчать дані опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 1-2 жовтня. У разі проведення референдуму в Україні 86% респондентів підтримали б вступ до Європейського Союзу, а 83% проголосували б за вступ до Північноатлантичного альянсу (НАТО) Про це свідчать дані опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 1-2 жовтня.

Так, на відповідному референдумі вступ до НАТО підтримав би 83%, проти голосували б 4%, не проголосували б 9%.



Крім того, 86% опитаних підтримали б вступ України до Євросоюзу у разі проведення референдуму, проти було б 3%, не проголосували – 7%. Підтримка вступу до ЄС одностайна серед представників усіх макрорегіонів та вікових груп.



У червні 2022 року вступ до НАТО підтримували 76%.



На відміну від вступу до ЄС, вступ до НАТО обережніше сприймається мешканцями сходу країни. 69% підтримують вступ, 9% проти, 17% не прийшли б на голосування.



Незважаючи на це, порівняно з попереднім опитуванням, динаміка у підтримці вступу до Альянсу серед мешканців цього макрорегіону є дуже позитивною. У червні 55% були за, проти – 20%, не прийшли голосувати – 22%.



Нагадаємо, що 30 вересня Україна подала заявку на вступ до НАТО у прискореному порядку, заявив президент Володимир Зеленський за підсумками засідання РНБО. Поки українська сторона чекатиме на затвердження від усіх членів Альянсу, вона пропонує реалізувати пропозиції щодо гарантій безпеки для України згідно з Київським договором безпеки.