"Вступна кампанія 2021": МОН запускає гарячу лінію для абітурієнтів

16:13 28 червня Київ, Україна

У вівторок, 29 червня, розпочне роботу гаряча лінія "Вступна кампанія 2021", де можна буде отримати консультацію з питань вступу до ВНЗ.

Про це повідомляє пресслужба Міносвіти 28 червня.

"Для консультування з питань вступу до установ вищої та професійної передвищої освіти і оперативного реагування на можливі факти порушення законодавства про освіту, належного контролю за проведенням вступної кампанії 2021 Міністерством освіти і науки України організовано роботу консультативних телефонів", - йдеться в повідомленні.