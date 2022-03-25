"Вступна кампанія 2021": МОН запускає гарячу лінію для абітурієнтів

У вівторок, 29 червня, розпочне роботу гаряча лінія "Вступна кампанія 2021", де можна буде отримати консультацію з питань вступу до ВНЗ.
Про це повідомляє пресслужба Міносвіти 28 червня.
Гаряча лінія «Вступна кампанія 2021» почне роботу 29 червня і буде працювати до 13 серпня за безкоштовним телефоном 0 (800) 50-45-70 (пн-чт 9: 00-17: 00; пт 9: 00-16: 00; сб -вс вихідний).
У зазначені терміни прийом і оперативне надання відповідей на звернення громадян також буде здійснюватися електронною поштою. [email protected]
Особистий прийом громадян за адресою: м. Київ, бул. Шевченка, 16, каб. 401 (пн-чт 9:00-17:00; пт 9:00-16:00; сб-нд вихідний).
Також працює урядова гаряча лінія за телефоном 15-45.
Урядова гаряча лінія з питань освіти для осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія АР Крим і м. Севастополь, а також тимчасово окупована територія Донбасу, працює з понеділка по четвер з 9:00 до 18:00, в п'ятницю - з 9:00 до 17:00 за безкоштовним телефоном 0-800-504-425.
Діти, що знаходяться на непідконтрольній території, можуть скористатися каналами зв'язку (+38 098 079 69 73 - Viber, Whatsapp, Telegram, +38 095 200 85 73 - для людей з порушеннями слуху Viber, Whatsapp, Telegram), які є безкоштовними.
Питання про загальну середню освіту можна поставити за телефонами (044) 481-47-66, (044) 481-47-67.
Технічні консультації з питань реєстрації електронних кабінетів та подання електронних заяв здійснює ДП «Інфоресурс» (пн-пт 09:00-18:00; сб-нд 09:00-15:00)
🟡 + 38 (044) 290-18-13;
🟡 + 38 (095) 281-13-54;
🟡 + 38 (067) 551-24-74;
🟡 + 38 (093) 342-38-63;
🟡[email protected]
У разі виявлення порушень законодавства у сфері освіти можна звертатися в Державну службу якості освіти України, в якій працює окрема гаряча лінія за телефонами (044) 236-33-58, (044) 236-34-31.
У зазначені терміни прийом і оперативне надання відповідей на звернення громадян також буде здійснюватися електронною поштою. [email protected]
Особистий прийом громадян за адресою: м. Київ, бул. Шевченка, 16, каб. 401 (пн-чт 9:00-17:00; пт 9:00-16:00; сб-нд вихідний).
Також працює урядова гаряча лінія за телефоном 15-45.
Урядова гаряча лінія з питань освіти для осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія АР Крим і м. Севастополь, а також тимчасово окупована територія Донбасу, працює з понеділка по четвер з 9:00 до 18:00, в п'ятницю - з 9:00 до 17:00 за безкоштовним телефоном 0-800-504-425.
Діти, що знаходяться на непідконтрольній території, можуть скористатися каналами зв'язку (+38 098 079 69 73 - Viber, Whatsapp, Telegram, +38 095 200 85 73 - для людей з порушеннями слуху Viber, Whatsapp, Telegram), які є безкоштовними.
Питання про загальну середню освіту можна поставити за телефонами (044) 481-47-66, (044) 481-47-67.
Технічні консультації з питань реєстрації електронних кабінетів та подання електронних заяв здійснює ДП «Інфоресурс» (пн-пт 09:00-18:00; сб-нд 09:00-15:00)
🟡 + 38 (044) 290-18-13;
🟡 + 38 (095) 281-13-54;
🟡 + 38 (067) 551-24-74;
🟡 + 38 (093) 342-38-63;
🟡[email protected]
У разі виявлення порушень законодавства у сфері освіти можна звертатися в Державну службу якості освіти України, в якій працює окрема гаряча лінія за телефонами (044) 236-33-58, (044) 236-34-31.
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