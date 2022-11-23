Вступна кампанія-2023: чи проводитимуть ЗНО у 2023 році

"ЗНО було і буде механізмом прозорого вступу до вищих освіт. Однак в умовах воєнного стану існують перешкоди щодо його організації та проведення, а також неможливо охопити тестуванням потенційних вступників, які тимчасово перебувають за кордоном", - зазначив міністр.