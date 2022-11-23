Вступна кампанія-2023: чи проводитимуть ЗНО у 2023 році

08:30 23 листопада Київ, Україна

Як повідомив міністр освіти Сергій Шкарлет, складова та труднощі логістики не дозволяють МОН планувати проведення зовнішнього незалежного оцінювання у традиційному форматі у 2023 році.

Як альтернативу ЗНО, у міністерстві розглядають проведення у 2023 році вдосконаленого національного мультипредметного тесту (НМТ).
"ЗНО було і буде механізмом прозорого вступу до вищих освіт. Однак в умовах воєнного стану існують перешкоди щодо його організації та проведення, а також неможливо охопити тестуванням потенційних вступників, які тимчасово перебувають за кордоном", - зазначив міністр.
Тестові завдання складуть згідно з програмами ЗНО з відповідних предметів. НМТ міститиме обов'язкові та додаткові блоки. Обов'язковий блок складатиметься з чотирьох предметів:
  • української мови;
  • математики;
  • історії України;
  • іноземної мови (на вибір вступників будуть запропоновані англійська, французька, німецька та іспанська мови).
Учасники протягом 90 хвилин виконуватимуть завдання з української мови та математики, а після короткої перерви 90 хвилин працюватимуть над завданнями з історії України та іноземної мови. В окремий день вступники зможуть скласти додатковий блок НМТ з фізики, хімії чи біології, результатом якого можна буде замінити оцінку з історії України чи іноземної мови. Тестування з додаткових предметів триватиме 75 хвилин.

Реєстрація для участі у НМТ планується у квітні, а тестування у червні – липні 2023 р. в рамках основної та додаткової сесій.

Для вступу у 2023 можуть бути використані результати:
  • НМТ 2023;
  • НМТ 2022;
  • ЗНО 2020-2021 років.