Вступна кампанія-2021: терміни, документи

12:49 19 травень Київ, Україна

Вступна кампанія-2021 пройде в звичайному форматі і в заплановані терміни, єдиним нововведенням стане обов'язкове дотримання карантинних обмежень.



Про це повідомляє пресслужба Міносвіти.



У відомстві зазначили, що в цьому році розширено категорії абітурієнтів, які можуть подавати заяви в електронній формі, що відповідає сучасним викликам.



"Це дозволить кожному вступнику максимально комфортно здійснити необхідні кроки для того, щоб стати студентом бажаної спеціальності і бажаного вишу", - зазначив заступник міністра освіти і науки з питань європейської інтеграції Андрій Вітренко.



У відомстві також розповіли, коли почнеться прийом заяв і які документи потрібно підготувати вступникам.



Так, реєстрація електронних кабінетів, завантаження необхідних документів для вступу на перший курс для отримання ступеня молодшого бакалавра, бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти за денною формою навчання починається з 1 липня.



Медичні огляди та інші доконкурсні процедури, якщо це викликано особливими умовами конкурсного відбору, проводяться до 9 липня;



Прийом заяв і документів починається 14 липня, а закінчується о 18:00 16 липня для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних екзаменів, творчих конкурсів; о 18:00 23 липня - для осіб, які вступають за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, а також вступних екзаменів та творчих конкурсів, які були складені з 1 по 13 липня.



Вступні екзамени та творчі конкурси проводяться у декілька сесій з 1 до 13 липня включно (для вступників на місця державного і регіонального замовлень). З 14 до 23 липня можуть проводитися додаткові сесії творчих конкурсів для вступників на контракт.



Співбесіди проводитимуться з 17 по 19 липня включно.



У ці ж терміни проводиться вступ на перший курс на основі повної загальної середньої освіти в інших (крім денної) формах навчання за державним або регіональним замовленням, а також коштом цільових пільгових державних кредитів.



Терміни прийому заяв і документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання коштами фізичних та/або юридичних осіб визначаються Правилами прийому ВНЗ.



Вступники, які подають заяви в електронній формі, реєструють особистий електронний кабінет на сайті https://vstup.edbo.gov.ua (працює під час вступної кампанії).



Під час реєстрації абітурієнт зазначає наступні дані:



- адреса електронної пошти, до якої має доступ (вказана адреса буде логіном для входу в кабінет);

- пароль для входу в кабінет;

- номер, пін-код і рік отримання сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (вказується будь-який з дозволених Умовами);

- серія і номер документа про повну загальну середню освіту;

- середній бал додатка до зазначеного документа (для допомоги можна скористатися калькулятором середнього бала на сайті https://vstup.edbo.gov.ua).



При подачі заяви в паперовій формі вступник пред'являє особисто оригінали:



- документа, що посвідчує особу;

- військово-облікового документа для військовозобов'язаних (крім випадків, передбачених законодавством);

- документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

- документів, що підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь в конкурсі за результатами вступних екзаменів та/або квотою-1, квотою-2, квотою-3 або квотою-4 на основі повної загальної середньої освіти.



До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає наступні документи:



- копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус";

- копію військово-облікового документа (для військовозобов'язаних - військового квитка або тимчасового посвідчення, а для призовників - посвідчення про приписку до призовних дільниць);

- копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;

- копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання;

- чотири кольорові фотографії розміром 3х4 см.



Перелік документів, необхідних для вступу, в тому числі додаткових, якщо це викликано особливостями вступу на певну спеціальність або конкурсну пропозицію, встановлюють ВНЗ в своїх Правилах прийому.

Вступники, які проходять вступні іспити (замість ЗНО в передбачених Умовами випадках) і творчі конкурси, допускаються до участі в них при наявності оригіналу документа, що посвідчує особу, екзаменаційного листа з фотографією і документа, що підтверджує право вступника на участь у вступному іспиті.



Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, встановлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.



Нагадаємо, основна сесія ЗНО-2021 починається 21 травня з тестування з хімії. Участь в основній сесії ЗНО є безкоштовною. Кожен учасник має право скласти тести не більше ніж з 5-и навчальних предметів. Зміст сертифікаційних робіт буде відповідати програмам ЗНО, затвердженим Міносвіти.