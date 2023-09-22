Зустріч перших леді: Олена Зеленська та Джилл Байден у Вашингтоні

Перша леді України Олена Зеленська та її американська колега Джилл Байден провели зустріч у Вашингтоні, про що повідомила офіційна пресслужба президента України.
Під час зустрічі дружина українського лідера висловила глибоку подяку Джилл Байден за підтримку, яку США надають Україні в період боротьби з російською агресією.
Під час зустрічі дружина українського лідера висловила глибоку подяку Джилл Байден за підтримку, яку США надають Україні в період боротьби з російською агресією.
На зустрічі також було розказано про третій Саміт перших леді та джентльменів, який пройшов в Україні 6 вересня та зібрав 27 дружин (та чоловіків) лідерів держав з усього світу. У ході заходу було обговорено питання ментального здоров'я та його впливу на людей в умовах військових конфліктів.
Перша леді України наголосила на важливій ролі Агентства США з міжнародного розвитку у реалізації проєктів, спрямованих на зміцнення ментального здоров'я в Україні.
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