Зустріч перших леді: Олена Зеленська та Джилл Байден у Вашингтоні

12:50 22 вересня Київ, Україна





Під час зустрічі дружина українського лідера висловила глибоку подяку Джилл Байден за підтримку, яку США надають Україні в період боротьби з російською агресією. Перша леді України Олена Зеленська та її американська колега Джилл Байден провели зустріч у Вашингтоні , про що повідомила офіційна пресслужба президента України.Під час зустрічі дружина українського лідера висловила глибоку подяку Джилл Байден за підтримку, яку США надають Україні в період боротьби з російською агресією.

"Наші зустрічі несуть у собі велике символічне значення. Вони символізують єдність наших держав і народів у стійкій боротьбі проти російської агресії і свідчать про те, що Сполучені Штати знаходяться поряд з нами у цей непростий період. Я хочу передати щиру подяку від себе особисто і від усього українського народу вам та вашому чоловікові, президенту Байдену, а також всьому Конгресу та американському народу за неймовірну підтримку", - наголосила Зеленська під час бесіди з дружиною американського лідера.

На зустрічі також було розказано про третій Саміт перших леді та джентльменів, який пройшов в Україні 6 вересня та зібрав 27 дружин (та чоловіків) лідерів держав з усього світу. У ході заходу було обговорено питання ментального здоров'я та його впливу на людей в умовах військових конфліктів.

Перша леді України наголосила на важливій ролі Агентства США з міжнародного розвитку у реалізації проєктів, спрямованих на зміцнення ментального здоров'я в Україні.