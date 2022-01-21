Зустріч боксерів Редкача та Ломаченка у церкві мало не закінчилася бійкою

15:06 07 вересень Київ, Україна





Редкач розкритикував свого візаві за скандальну поведінку у церкві, а саме за те, що чемпіон світу почав розпускати руки в недозволеному місці. В одній з церков Каліфорнії (США) між боксерами Іваном Редкачом та Василем Ломаченком сталася бійка.Редкач розкритикував свого візаві за скандальну поведінку у церкві, а саме за те, що чемпіон світу почав розпускати руки в недозволеному місці.

"Я завжди писав і говорив, що поважаю Василя Ломоченка як боксера. Але на жаль, сьогодні Василь проявив себе як недисциплінований, нестриманий і в першу чергу, як боксер, який себе не поважає. Його поведінка більше схожа на дворову, хоча навіть самий гоп-стоп знає, що у церкві розбірки недоречні. Та й які розбірки взагалі можуть бути...", - почав Редкач.

Також боксер докладніше розповів, що сталося в церкві.

"Прийшовши сьогодні з сім'єю до церкви, я зустрів там Василя з його командою. Я з Василем привітався, на що православний вірянин, яким себе позиціонує Василь, зі словами "ти че ... поплутав", відштовхнув мене двома руками і ще попросив залишитися тут і зараз і чекати його на розбірки, мовляв, йому є мені що пред'явити", - додав Редкач.

Додамо, що раніше Редкач посміявся над релігійним постом Ломаченка, в якому "Хай-тек" порадив "перехрестити двері".