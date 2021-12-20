У столиці на час локдауну відновив роботу онлайн дитсадок

На період карантину в Києві буде працювати Віртуальна платформа емоційної підтримки та дитсадок онлайн.
Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондрієвський.
Він додав, що сервісами можуть скористатися також і жителі інших регіонів України. Столична влада продовжує робити все можливе, щоб пом'якшити незручності у зв'язку з посиленням карантину.
У Києві з 20 березня на три тижні введені суворі карантинні обмеження через поширення коронавірусу.
Зокрема забороняється:
• Робота закладів культури (будуть закриті кінотеатри, театри, музеї, концертні зали)
• Робота торгово-розважальних центрів (крім продуктових магазинів, аптек, зоомагазинів, магазинів з продажу засобів гігієни і побутової хімії)
• Проведення релігійних богослужінь (якщо не забезпечена площа приміщення не менше 10 м2 на 1 особу)
• Проведення масових заходів (розважальних, спортивних, культурних, рекламних та інших)
• Присутність глядачів на спортивних змаганнях.
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