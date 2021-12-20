У столиці на час локдауну відновив роботу онлайн дитсадок

20:06 23 березень Київ, Україна

На період карантину в Києві буде працювати Віртуальна платформа емоційної підтримки та дитсадок онлайн.

Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондрієвський.

"Обидві платформи, як і раніше, будуть працювати безкоштовно. Будь-хто може отримати допомогу від сертифікованих психологів і тренерів з емоційного інтелекту Освітнього Хаба міста Київ. А для молодих батьків, які зможуть не водити дітей у садки, запрацював Дитячий садок онлайн, в якому є всі необхідні для розвитку дітей заняття: творчі завдання, англійська мова, математика, фізична зарядка у вигляді казки-йоги і багато іншого", - зазначив Мондрієвський.

Він додав, що сервісами можуть скористатися також і жителі інших регіонів України. Столична влада продовжує робити все можливе, щоб пом'якшити незручності у зв'язку з посиленням карантину.



У Києві з 20 березня на три тижні введені суворі карантинні обмеження через поширення коронавірусу.



Зокрема забороняється:



• Робота закладів культури (будуть закриті кінотеатри, театри, музеї, концертні зали)



• Робота торгово-розважальних центрів (крім продуктових магазинів, аптек, зоомагазинів, магазинів з продажу засобів гігієни і побутової хімії)



• Проведення релігійних богослужінь (якщо не забезпечена площа приміщення не менше 10 м2 на 1 особу)



• Проведення масових заходів (розважальних, спортивних, культурних, рекламних та інших)



• Присутність глядачів на спортивних змаганнях.