Незабаром "Дія" запрацює в усіх аеропортах України

14:35 16 жовтень Київ, Україна

Перший заступник голови Мінцифри Олексій Віскуб розповів про впровадження програми "Дія" в українських аеропортах.

"Цифрові документи зараз активно використовуються під час подорожей - на "Укрзалізниці", під час автобусних перевезень, це стосується і "Гюнсел", і "Автолюкс". Також ми завершуємо роботу з аеропортами. Більшість аеропортів вже активно приймають "Дію"- це і "Бориспіль", і "Жуляни", і "Харківський аеропорт", і "Львівський аеропорт". Завершуємо роботу з аеропортами міст Дніпро і Івано-Франківськ... Незабаром всі аеропорти будуть працювати з мобільним додатком", - сказав заступник міністра.

Крім того, за його словами, Міністерство активно розвиває мережу застосування "Дії" серед рітейлу.

"У нас вже є багато мережевих магазинів, які активно використовують "Дію". Це стосується і "АТБ", і "Великої Кишені", і "Веллмарту", й інші торгові мережі також приєднуються до роботи з мобільним додатком", - зазначив Віскуб.

Він пояснив, що цифрові документи - це "не тільки про зручність громадянина".