Всеукраїнський радіодиктант національної єдності пройде 27 жовтня

18:26 02 жовтня Київ, Україна

Всеукраїнський радіодиктант національної єдності заплановано на 27 жовтня, на День української писемності та мови.



Про це було оголошено у телеграм-каналі "Суспільне. Культура".



Захід транслюватиметься на Українському радіо, Радіо Культура і також буде доступним для прослуховування на телеканалі Суспільне Культура.



Крім того, трансляція охоплюватиме всі регіональні канали та цифрові платформи Громадського медіа.