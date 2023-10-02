Всеукраїнський радіодиктант національної єдності пройде 27 жовтня

Всеукраїнський радіодиктант національної єдності заплановано на 27 жовтня, на День української писемності та мови.
Про це було оголошено у телеграм-каналі "Суспільне. Культура".
Захід транслюватиметься на Українському радіо, Радіо Культура і також буде доступним для прослуховування на телеканалі Суспільне Культура.
Крім того, трансляція охоплюватиме всі регіональні канали та цифрові платформи Громадського медіа.
Про це було оголошено у телеграм-каналі "Суспільне. Культура".
Захід транслюватиметься на Українському радіо, Радіо Культура і також буде доступним для прослуховування на телеканалі Суспільне Культура.
Крім того, трансляція охоплюватиме всі регіональні канали та цифрові платформи Громадського медіа.
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