Всеукраїнський перепис населення на 2023 рік скасовано - Мельничук

18:33 20 жовтня Київ, Україна

Всеукраїнський перепис населення, запланований на 2023 рік, було скасовано Кабінетом Міністрів.



Про це повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук у своєму Telegram-каналі.



Він повідомив, що на засіданні 20 жовтня Кабмін розглянув питання про розпорядження, яке втратило чинність, прийняте ним же 9 грудня 2020 року, що стосується проведення Всеукраїнського перепису населення в 2023 році. Це рішення означає, що запланований перепис населення у 2023 році більше не буде проводитись.



Натомість Державній службі статистики доручено розпочати проведення перепису населення після того, як в Україні буде скасовано військовий стан.