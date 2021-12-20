Всесвітній день здоров'я: президент привітав українців

Щорічно ВООЗ вибирає тему до Всесвітнього дня здоров'я, в цьому році свято присвячене подоланню нерівності в сфері отримання медичних послуг.
Президент України Володимир Зеленський привітав українців із Всесвітнім днем здоров'я, який відзначається 7 квітня. Цьому святу глава держави присвятив новий пост на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.
Володимир Зеленський розмістив в мікроблозі фотографію, на якій поправляє маску за столом в Офісі Президента. Можна помітити, що він весело посміхається людині за кадром.
Володимир Зеленський розмістив в мікроблозі фотографію, на якій поправляє маску за столом в Офісі Президента. Можна помітити, що він весело посміхається людині за кадром.
Всесвітній день здоров'я відзначають з 1950 року. За два роки до цього 7 квітня ухвалили статут Всесвітньої організації охорони здоров'я, члени якої висунули ідею святкування на першій же сесії.
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