Всесвітній день здоров'я: президент привітав українців

15:41 07 квітень Київ, Україна

Щорічно ВООЗ вибирає тему до Всесвітнього дня здоров'я, в цьому році свято присвячене подоланню нерівності в сфері отримання медичних послуг.

Президент України Володимир Зеленський привітав українців із Всесвітнім днем здоров'я, який відзначається 7 квітня. Цьому святу глава держави присвятив новий пост на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.



Володимир Зеленський розмістив в мікроблозі фотографію, на якій поправляє маску за столом в Офісі Президента. Можна помітити, що він весело посміхається людині за кадром.

"Бажаю 36,6 на термометрі, 120/80 на тонометрі і 99% на пульсоксиметрі! З Всесвітнім днем здоров'я, бережіть себе!", - звернувся президент до співгромадян в описі до знімка.

Всесвітній день здоров'я відзначають з 1950 року. За два роки до цього 7 квітня ухвалили статут Всесвітньої організації охорони здоров'я, члени якої висунули ідею святкування на першій же сесії.