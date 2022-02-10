Всесвітній день туризму в Україні: програма 2020

15:39 21 вересень Київ, Україна

В Україні планують масштабно відзначити Всесвітній день туризму - свято, що відзначається щорічно 27 вересня. Державне агентство розвитку туризму анонсувало програму, згідно з якою у багатьох містах України плануються яскраві заходи для жителів і гостей міста.

Львів вже готує цікаву програму на 25-27 вересня з безкоштовними екскурсіями та входом в музеї, різними "смачними" знижками від готелів і закладів харчування.

Києва 25 вересня презентує туристичні путівники по місту і відкриє 3D-конструкцію "Софія Київська", а 26 і 27 вересня пропонує екскурсії по місту в концепті маркетингової стратегії Києва "9 Я".

У Харкові 26 вересня урочистості до Дня туризму та Дня бібліотек почнуться з проведення семінарів і "круглих столів" за напрямками: бібліотечна справа, туризм, музеї, охорона культурної спадщини. З 14:00 розпочнеться робота локацій, де будуть представлені музеї та заклади культури області, виставки художників, презентація туристичних об'єктів регіону. Ближче до вечора на гостей чекає показ театралізованого шоу та концертна програма.

На Херсонщині 24 вересня безкоштовно можна буде відвідати Олешківську пустелю. Запланована презентація водної екскурсії «До дивних Аджигольських маяків" з прогулянкою на комфортабельному катері.

У Маріуполі Донецької області на 25-27 вересня заплановано урочисте відкриття площі Свободи і фонтану з лазерним шоу, організація першого в місті дитячого ярмарку на Театральній площі, проведення в яхт-клубі "Азовсталь" змагань з екстремальних видів спорту і вуличні розваги.

На Луганщині 26 вересня пройде чемпіонат області зі спортивного туризму серед юнаків та дорослих.

23-26 вересня відбудеться серія безкоштовних інтерактивних театралізованих екскурсій Кропивницьким "Міфологеми простору міста".

24-30 вересня планується серія безкоштовних тематичних екскурсій і Чернівцями. Там 25 вересня пройде квест "Таємниці міста на Пруті" і 26-27 хакатон "Чернівці туристичні: нові ідеї".

Відзначається, що всі заходи пройдуть з дотриманням норм безпеки. Крім того, в Держтуризмі пообіцяли протягом тижня інформувати про програму святкування в інших містах України.