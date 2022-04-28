Всесвітній день боротьби зі СНІДом: в ЮНЕЙДС порівняли ВІЛ і COVID

09:31 01 грудня Київ, Україна

В 1988 році, з метою підвищення обізнаності про епідемію СНІДу і в пам'ять про загиблих, був заснований Всесвітній день боротьби зі СНІДом.

Саме 1 грудня люди у всьому світі об'єднуються для демонстрації підтримки людям, що живуть з ВІЛ, та згадують тих, хто помер від пов'язаних зі СНІДом захворювань.

Про це повідомляє Об'єднана програма ООН з ВІЛ/СНІДу (ЮНЕЙДС).

"У 2020 році увага всього світу прикута до пандемії COVID-19 і її впливу на життя і благополуччя людей. Ця пандемія ще раз показала нам, наскільки тісно питання здоров'я пов'язане з іншими важливими питаннями, такими як боротьба з нерівністю, права людини, гендерна рівність, соціальний захист і економічне зростання. Саме тому основною темою Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом в цьому році стала "Міжнародна солідарність, спільна відповідальність"", - йдеться в повідомленні.

За даними ЮНЕЙДС, в 2019 році в світі на СНІД заразилися 1,7 млн осіб, 38 млн людей живуть з ВІЛ-інфекцією, 690 тис. людей померли від хвороб, пов'язаних зі СНІДом.

"COVID-19 наочно продемонстрував, що під час будь-якої пандемії безпека всіх залежить від безпеки кожного. Щоб досягти успіху, необхідно надати допомогу всім, хто її потребує. Викорінення стигми та дискримінації, врахування інтересів населення та застосування підходів, заснованих на правах людини і гендерній рівності, - ось головні умови припинення пандемій ВІЛ і COVID-19", - заявили в ЮНЕЙДС.

В організації підкреслили, що літні люди, що живуть з ВІЛ, або люди, які живуть з ВІЛ з проблемами серця та легенів, можуть піддаватися більш високому ризику зараження COVID-19 і мати більш серйозні симптоми.



У жовтні 2020 року в Україні офіційно зареєстровано 1244 нових випадки ВІЛ-інфекції, у 268 пацієнтів діагностовано СНІД, а 160 осіб померли від СНІДу.