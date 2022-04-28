Всесвітній день боротьби зі СНІДом: в ЮНЕЙДС порівняли ВІЛ і COVID

В 1988 році, з метою підвищення обізнаності про епідемію СНІДу і в пам'ять про загиблих, був заснований Всесвітній день боротьби зі СНІДом.
Саме 1 грудня люди у всьому світі об'єднуються для демонстрації підтримки людям, що живуть з ВІЛ, та згадують тих, хто помер від пов'язаних зі СНІДом захворювань.
Про це повідомляє Об'єднана програма ООН з ВІЛ/СНІДу (ЮНЕЙДС).
За даними ЮНЕЙДС, в 2019 році в світі на СНІД заразилися 1,7 млн осіб, 38 млн людей живуть з ВІЛ-інфекцією, 690 тис. людей померли від хвороб, пов'язаних зі СНІДом.
В організації підкреслили, що літні люди, що живуть з ВІЛ, або люди, які живуть з ВІЛ з проблемами серця та легенів, можуть піддаватися більш високому ризику зараження COVID-19 і мати більш серйозні симптоми.
У жовтні 2020 року в Україні офіційно зареєстровано 1244 нових випадки ВІЛ-інфекції, у 268 пацієнтів діагностовано СНІД, а 160 осіб померли від СНІДу.
У жовтні 2020 року в Україні офіційно зареєстровано 1244 нових випадки ВІЛ-інфекції, у 268 пацієнтів діагностовано СНІД, а 160 осіб померли від СНІДу.
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