Світовий банк розповів, які регіони України найбільше постраждають від зміни клімату

09:15 29 грудень Київ, Україна

Стало відомо, по яких областях вдарить зміна клімату.

Про це йдеться у дослідженні Світового банку про вплив зміни клімату на ключові сектори економіки України, проведеному з ініціативи Мінекології.



Так, під загрозою знаходяться Черкаська, Херсонська, Кіровоградська, Полтавська та Вінницька області. Саме вони, як вважають експерти, зазнають найбільших втрат унаслідок зміни клімату.

«Найбільші втрати доходів домогосподарств та найбільше зростання бідності та нерівності через зниження вартості сільськогосподарського виробництва прогнозується у Харківській, Кіровоградській, Львівській, Луганській та Житомирській областях», — йдеться у дослідженні.

На цей момент є два сценарії і обидва з них передбачають глобальне підвищення температури до 2100 відповідно на 2,4 °C (при боротьбі з викидами вуглецю) і на 4,3 °C (без достатніх заходів такої боротьби).



Говорять, що таке підвищення температури зумовить зниження врожайності в Україні ячменю, кукурудзи та соняшнику на 10-30% до рівня 2010 року у 2030-2050 роках.



Наразі фахівці зазначають, що боротьба щодо зміни клімату може призвести до значних наслідків на ринку активів.



Найбільше, на думку експертів, постраждають бізнеси, пов'язані з нерухомістю. За попередніми оцінками, їхні активи знеціняться до 7,5 трильйона доларів.