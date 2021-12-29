Всього в Україні проти COVID-19 прищепили понад 520 тисяч осіб

Сьогодні вранці міністр охорони здоров'я Максим Степанов через Facebook повідомив про хід вакцинації в Україні. За його інформацією, за минулу добу в країні були щеплені проти вірусу COVID-19 14 339 осіб. Це майже на дві тисячі менше вчорашнього показника.
За даними Степанова, з початку прищеплювальної кампанії в країні прищепили 522 385 осіб, з них отримали першу дозу - 522 383 особи, завершили вакцинацію (отримали дві дози) - п'ять осіб (з них двоє людей отримали першу дозу за кордоном).
Вакцинацію проводили 285 мобільними бригадами з імунізації і в 431 пункті щеплень.
Станом на 23 квітня в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 488 250 українців.
У свою чергу РНБО інформує, що за добу в Україні зробили 4 418 щеплень препаратом AstraZeneca, 6 465 - вакциною Sinovac Biotech і 3 456 - препаратом Pfizer-BioNTech.
Кількість щеплень в Україні за добу:
Київ - 1350 щеплень;
Вінницька область - 494 щеплення;
Волинська область - 325 щеплень;
Дніпропетровська область - 1108 щеплень;
Донецька область - 655 щеплень;
Житомирська область - 357 щеплень;
Закарпатська область - 657 щеплень;
Запорізька область - 1128 щеплень;
Івано-Франківська область - 383 щеплення;
Київська область - 406 щеплень;
Кіровоградська область - 299 щеплень;
Луганська область - 316 щеплень;
Львівська область - 673 щеплення;
Миколаївська область - 382 щеплення;
Одеська область - 948 щеплень;
Полтавська область - 255 щеплень;
Рівненська область - 497 щеплень;
Сумська область - 147 щеплень;
Тернопільська область - 284 щеплення;
Харківська область - 1353 щеплення;
Херсонська область - 417 щеплень;
Хмельницька область - 719 щеплень;
Черкаська область - 300 щеплень;
Чернівецька область - 550 щеплень;
Чернігівська область - 336 щеплень.
За даними Степанова, з початку прищеплювальної кампанії в країні прищепили 522 385 осіб, з них отримали першу дозу - 522 383 особи, завершили вакцинацію (отримали дві дози) - п'ять осіб (з них двоє людей отримали першу дозу за кордоном).
Вакцинацію проводили 285 мобільними бригадами з імунізації і в 431 пункті щеплень.
Станом на 23 квітня в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 488 250 українців.
У свою чергу РНБО інформує, що за добу в Україні зробили 4 418 щеплень препаратом AstraZeneca, 6 465 - вакциною Sinovac Biotech і 3 456 - препаратом Pfizer-BioNTech.
Кількість щеплень в Україні за добу:
Київ - 1350 щеплень;
Вінницька область - 494 щеплення;
Волинська область - 325 щеплень;
Дніпропетровська область - 1108 щеплень;
Донецька область - 655 щеплень;
Житомирська область - 357 щеплень;
Закарпатська область - 657 щеплень;
Запорізька область - 1128 щеплень;
Івано-Франківська область - 383 щеплення;
Київська область - 406 щеплень;
Кіровоградська область - 299 щеплень;
Луганська область - 316 щеплень;
Львівська область - 673 щеплення;
Миколаївська область - 382 щеплення;
Одеська область - 948 щеплень;
Полтавська область - 255 щеплень;
Рівненська область - 497 щеплень;
Сумська область - 147 щеплень;
Тернопільська область - 284 щеплення;
Харківська область - 1353 щеплення;
Херсонська область - 417 щеплень;
Хмельницька область - 719 щеплень;
Черкаська область - 300 щеплень;
Чернівецька область - 550 щеплень;
Чернігівська область - 336 щеплень.
Раніше в п'ятницю стало відомо, що Україна позичить 2,5 млрд гривень на вакцинацію від коронавірусу. Влада не заклала в бюджет достатньо грошей на вакцинацію і тепер бере кредити. Кошти надасть Міжнародний банк реконструкції та розвитку.
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