Всього в Україні проти COVID-19 прищепили понад 520 тисяч осіб

10:14 24 квітень Київ, Україна





За даними Степанова, з початку прищеплювальної кампанії в країні прищепили 522 385 осіб, з них отримали першу дозу - 522 383 особи, завершили вакцинацію (отримали дві дози) - п'ять осіб (з них двоє людей отримали першу дозу за кордоном).



Вакцинацію проводили 285 мобільними бригадами з імунізації і в 431 пункті щеплень.



Станом на 23 квітня в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 488 250 українців.



У свою чергу РНБО інформує, що за добу в Україні зробили 4 418 щеплень препаратом AstraZeneca, 6 465 - вакциною Sinovac Biotech і 3 456 - препаратом Pfizer-BioNTech.



Кількість щеплень в Україні за добу:



Київ - 1350 щеплень;

Вінницька область - 494 щеплення;

Волинська область - 325 щеплень;

Дніпропетровська область - 1108 щеплень;

Донецька область - 655 щеплень;

Житомирська область - 357 щеплень;

Закарпатська область - 657 щеплень;

Запорізька область - 1128 щеплень;

Івано-Франківська область - 383 щеплення;

Київська область - 406 щеплень;

Кіровоградська область - 299 щеплень;

Луганська область - 316 щеплень;

Львівська область - 673 щеплення;

Миколаївська область - 382 щеплення;

Одеська область - 948 щеплень;

Полтавська область - 255 щеплень;

Рівненська область - 497 щеплень;

Сумська область - 147 щеплень;

Тернопільська область - 284 щеплення;

Харківська область - 1353 щеплення;

Херсонська область - 417 щеплень;

Хмельницька область - 719 щеплень;

Черкаська область - 300 щеплень;

Чернівецька область - 550 щеплень;

Чернігівська область - 336 щеплень. Сьогодні вранці міністр охорони здоров'я Максим Степанов через Facebook повідомив про хід вакцинації в Україні. За його інформацією, за минулу добу в країні були щеплені проти вірусу COVID-19 14 339 осіб. Це майже на дві тисячі менше вчорашнього показника.За даними Степанова, з початку прищеплювальної кампанії в країні прищепили 522 385 осіб, з них отримали першу дозу - 522 383 особи, завершили вакцинацію (отримали дві дози) - п'ять осіб (з них двоє людей отримали першу дозу за кордоном).Вакцинацію проводили 285 мобільними бригадами з імунізації і в 431 пункті щеплень.Станом на 23 квітня в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 488 250 українців.У свою чергу РНБО інформує, що за добу в Україні зробили 4 418 щеплень препаратом AstraZeneca, 6 465 - вакциною Sinovac Biotech і 3 456 - препаратом Pfizer-BioNTech.Київ - 1350 щеплень;Вінницька область - 494 щеплення;Волинська область - 325 щеплень;Дніпропетровська область - 1108 щеплень;Донецька область - 655 щеплень;Житомирська область - 357 щеплень;Закарпатська область - 657 щеплень;Запорізька область - 1128 щеплень;Івано-Франківська область - 383 щеплення;Київська область - 406 щеплень;Кіровоградська область - 299 щеплень;Луганська область - 316 щеплень;Львівська область - 673 щеплення;Миколаївська область - 382 щеплення;Одеська область - 948 щеплень;Полтавська область - 255 щеплень;Рівненська область - 497 щеплень;Сумська область - 147 щеплень;Тернопільська область - 284 щеплення;Харківська область - 1353 щеплення;Херсонська область - 417 щеплень;Хмельницька область - 719 щеплень;Черкаська область - 300 щеплень;Чернівецька область - 550 щеплень;Чернігівська область - 336 щеплень.



Раніше в п'ятницю стало відомо, що Україна позичить 2,5 млрд гривень на вакцинацію від коронавірусу. Влада не заклала в бюджет достатньо грошей на вакцинацію і тепер бере кредити. Кошти надасть Міжнародний банк реконструкції та розвитку.