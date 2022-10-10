Усі школи України до 14 жовтня мають працювати дистанційно – МОН

12:24 10 жовтня Київ, Україна

Міністерство освіти та науки України рекомендує всім навчальним закладам країни перейти на дистанційну роботу до п'ятниці, 14 жовтня, включно.



Про це у своєму телеграм-каналі повідомив міністр освіти Сергій Шкарлет.

“Сьогодні ворог знову завдав нищівних ударів у частині регіонів та столиці. Звертаюся до начальників ОВА та керівників навчальних закладів! Наше завдання максимально убезпечити всіх учасників навчального процесу. Тому прошу ухвалити рішення про навчання у дистанційному форматі до кінця поточного тижня (до 14.10.2022)”, – написав міністр.

Нагадаємо, вранці 10 жовтня росія завдала ракетних ударів по низці українських міст. Декілька ракет влучили у центр Києва. Від масових ракетних ударів пошкоджено 11 важливих інфраструктурних об'єктів у 8 регіонах та Києві. У Києві загинуло 8 людей, поранено до 30 осіб. У Полтаві та Львові відсутнє електропостачання у деяких районах.