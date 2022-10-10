Усі школи України до 14 жовтня мають працювати дистанційно – МОН

Міністерство освіти та науки України рекомендує всім навчальним закладам країни перейти на дистанційну роботу до п'ятниці, 14 жовтня, включно.
Про це у своєму телеграм-каналі повідомив міністр освіти Сергій Шкарлет.
Про це у своєму телеграм-каналі повідомив міністр освіти Сергій Шкарлет.
Нагадаємо, вранці 10 жовтня росія завдала ракетних ударів по низці українських міст. Декілька ракет влучили у центр Києва. Від масових ракетних ударів пошкоджено 11 важливих інфраструктурних об'єктів у 8 регіонах та Києві. У Києві загинуло 8 людей, поранено до 30 осіб. У Полтаві та Львові відсутнє електропостачання у деяких районах.
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