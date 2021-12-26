Все менше вакцинацій проводиться в Україні: 13 тис за день

10:00 17 квітень Київ, Україна

За останні дні намітилася тенденція зниження темпів вакцинації. Так, за даними Міністерства охорони здоров'я, за минулу добу в Україні було щеплено від коронавірусної інфекції 13 044 людини, а це менше, ніж за день до цього.

Відзначається, що з початку прищеплювальної кампанії першу дозу отримали 445 859 осіб, завершили вакцинацію - 5 осіб (з них двоє отримали першу дозу за кордоном).

Лідерами за кількістю зроблених за добу щеплень є Львівська область (2 689), Київ (1764) і Житомирська область (921). У Черкаській області за останню добу не зробили жодного щеплення.

Щеплення проводились 212 мобільними бригадами з імунізації і 484 пунктами щеплення.

Станом на 16 квітня 2021 року в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 463 119 осіб.

Напередодні повідомлялося про 13,5 тисячі COVID-вакцинацій за добу, в той час, як вдень раніше їх було 15,7 тисячі.