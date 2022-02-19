Усі медзаклади в Україні будуть вести документацію в єдиній електронній системі

08:15 17 лютий Київ, Україна

Усі заклади охорони здоров'я в Україні будуть вести медичну документацію в єдиній електронній системі, повідомляє МОЗ. Відповідна ухвала була прийнята Кабінетом Міністрів.



Медустанови, зокрема, приватні, мають зареєструватися в центральній базі даних ЕСОЗ (електронна система охорони здоров'я), а медпрацівники мають вести там усі записи.



У МОЗ пишуть, що завдяки загальному переходу на ЕСОЗ усі медичні дані українців зберігатимуться в єдиній базі даних, де вони будуть доступні як пацієнтам, так і медпрацівникам.



Коли ухвалу опублікують, медустанови будуть мати 5 місяців на виконання її вимог.