Все більше компаній переходить на віддалену роботу

У зв'язку з тим, що коронавірус не збавляє обертів, робота з дому почала сприйматися, як даність, а не тимчасові заходи. Багато Компанії змирилися з цим до кінця року, а деякі взагалі вирішили змінити формат і залишитися на удаленке назавжди.
Минулого тижня вирішили працювати віддалено до літа-2021 Google. До середини наступного року також будуть працювати віддалено співробітники Universal, Warner, Sony і Amazon.
Першими, хто вирішив перенести роботу на будинок назавжди, стала компанія Twitter - відповідне рішення прийняли ще в травні.
Потім до ініціативи приєдналася Facebook з планом перевести до 50% персоналу на віддалену роботу на майбутні 5-10 років. Також до них приєдналися ще кілька компаній, зокрема Square.
Компаній винесли такі рішення на тлі стурбованості про зростання домашнього насильства і невирішеної проблеми освіти дітей в період пандемії. В цей же час Міжнародний валютний фонд заявляє про зростання нерівності між жінками і чоловіками, зокрема через масові скорочення в сфері послуг і освіти, де жінки представлені найбільше.
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