Все більше компаній переходить на віддалену роботу

21:03 03 серпень Київ, Україна

У зв'язку з тим, що коронавірус не збавляє обертів, робота з дому почала сприйматися, як даність, а не тимчасові заходи. Багато Компанії змирилися з цим до кінця року, а деякі взагалі вирішили змінити формат і залишитися на удаленке назавжди.