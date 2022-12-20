ЗС України підходять до Кремінної

"До Кремінної нам залишилося кілька кілометрів, але просування йде повільно через щільну замінованість території", - написав він.



Крім того, Гайдай зазначив, що ЗСУ вдалося стабілізувати ситуацію у Білогорівці, і українські захисники впевнено утримують там позиції.