ЗС України підходять до Кремінної
14:36 20 грудня Київ, Україна
Просування ЗСУ у напрямку Кремінної йде повільно через дуже щільну замінованість
території.
Про це повідомляє голова Луганської ОВА.
"До Кремінної нам залишилося кілька кілометрів, але просування йде повільно через щільну замінованість території", - написав він.
Крім того, Гайдай зазначив, що ЗСУ вдалося стабілізувати ситуацію у Білогорівці, і українські захисники впевнено утримують там позиції.
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