ЗС України підходять до Кремінної

14:36 20 грудня Київ, Україна

Просування ЗСУ у напрямку Кремінної йде повільно через дуже щільну замінованість території.

Про це повідомляє голова Луганської ОВА.
"До Кремінної нам залишилося кілька кілометрів, але просування йде повільно через щільну замінованість території", - написав він.

Крім того, Гайдай зазначив, що ЗСУ вдалося стабілізувати ситуацію у Білогорівці, і українські захисники впевнено утримують там позиції.