ВРУ розгляне законопроєкт про підвищення "дитячих виплат" до 50 тис. грн

На розгляд до ВРУ переданий соціальний законопроєкт, який передбачає підвищення матеріальної виплати при народженні дитини та щорічну її індексацію.
Про це повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна.
"Ми внесли законопроєкт перед 1 червня. Несправедливість обурює. Хоча б трішечки треба допомагати людям. Ще в 2014 або в 2015 році зафіксували допомогу при народженні дитини в 41 тисячу гривень, трішечки більше. Вона не індексується, не переглядається. Вона теж знецінюється. Все в країні треба індексувати. Тому що це дохід людини", - сказала вона.
"Тому ми прийняли таке рішення, що, перше, вона вже повинна бути 50 тисяч гривень при народженні дитини. 25% видається відразу, а все інше - частинами. Але індексується щорічно", - сказала Лазебна.
За її словами, якщо парламент прийме цей закон, збільшена допомога буде виплачуватися з січня 2022 року.
Зараз допомога при народженні дитини становить 41 280 гривень: спочатку виплачується одноразово 10 320 гривень, а решта суми ділиться по 860 гривень на наступні 36 місяців, до 3-річного віку.
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