ВРУ відтермінувала призов до армії рятувальникам ДСНС

18:58 05 листопада Київ, Україна

Верховна Рада прийняла законопроєкт, згідно з яким на законних підставах буде надана відстрочка від призову на строкову військову службу для продовження профдіяльності особам рядового і начскладу служби цивільного захисту, прийнятим на службу в органи і підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій.



За відповідний законопроєкт проголосували 282 нардепи.



Згідно з пояснювальною запискою, призов на строкову військову службу осіб рядового і начальницького складу, які проходять службу цивільного захисту, ускладнює виконання органами та підрозділами ДСНС як складової частини сектора безпеки і оборони України завдань за призначенням.



Відзначається, що прийняття законопроєкту дозволить накопичити і підготувати людські ресурси з-поміж призовників для комплектування людськими ресурсами органів і підрозділів ДСНС, що дозволить якісно виконувати завдання за призначенням у мирний час та в особливий період, а також у разі введення надзвичайного стану і проведення цільової мобілізації.