ВРУ схвалила соціальні пільги та виплати медпрацівникам з немедичною освітою

ВРУ прийняла законопроєкт №4464, згідно з яким співробітники медичних установ з вищою немедичною освітою мають право на соціальні гарантії та матеріальні виплати.
За документ проголосували 283 нардепи.
Закон визначає правовий статус професіоналів з вищою немедичною освітою (біологів, мікробіологів, вірусологів, біохіміків і т.д.), які працюють в установах охорони здоров'я.
На них поширили пільги, передбачені для медичних і фармацевтичних працівників. Зокрема:
- право на належні умови праці,
- регулярне підвищення кваліфікації,
- безоплатне користування інформацією, необхідною для здійснення професійної діяльності,
- скорочений робочий день,
- додаткова оплачувана відпустка,
- безкоштовне отримання у власність земельної ділянки.
Перелік посад фахівців з вищою немедичною освітою у закладах охорони здоров'я та кваліфікаційні характеристики таких посад визначає Міністерство охорони здоров'я.
Закон доручив Кабінету Міністрів невідкладно встановити доплати до зарплати таким професіоналам в розмірі, визначеному для лікарів.
Закон доручив Кабінету Міністрів невідкладно встановити доплати до зарплати таким професіоналам в розмірі, визначеному для лікарів.
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