ВРУ схвалила соціальні пільги та виплати медпрацівникам з немедичною освітою

14:51 18 грудня Київ, Україна

ВРУ прийняла законопроєкт №4464, згідно з яким співробітники медичних установ з вищою немедичною освітою мають право на соціальні гарантії та матеріальні виплати.

За документ проголосували 283 нардепи.

Закон визначає правовий статус професіоналів з вищою немедичною освітою (біологів, мікробіологів, вірусологів, біохіміків і т.д.), які працюють в установах охорони здоров'я.
 
На них поширили пільги, передбачені для медичних і фармацевтичних працівників. Зокрема:
  • право на належні умови праці,
  • регулярне підвищення кваліфікації,
  • безоплатне користування інформацією, необхідною для здійснення професійної діяльності,
  • скорочений робочий день,
  • додаткова оплачувана відпустка,
  • безкоштовне отримання у власність земельної ділянки.
Перелік посад фахівців з вищою немедичною освітою у закладах охорони здоров'я та кваліфікаційні характеристики таких посад визначає Міністерство охорони здоров'я.

Закон доручив Кабінету Міністрів невідкладно встановити доплати до зарплати таким професіоналам в розмірі, визначеному для лікарів.