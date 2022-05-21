ВРУ схвалила соціальні пільги та виплати медпрацівникам з немедичною освітою

14:51 18 грудня Київ, Україна

ВРУ прийняла законопроєкт №4464, згідно з яким співробітники медичних установ з вищою немедичною освітою мають право на соціальні гарантії та матеріальні виплати.



За документ проголосували 283 нардепи.



Закон визначає правовий статус професіоналів з вищою немедичною освітою (біологів, мікробіологів, вірусологів, біохіміків і т.д.), які працюють в установах охорони здоров'я.

На них поширили пільги, передбачені для медичних і фармацевтичних працівників. Зокрема:

право на належні умови праці,

регулярне підвищення кваліфікації,

безоплатне користування інформацією, необхідною для здійснення професійної діяльності,

скорочений робочий день,

додаткова оплачувана відпустка,

безкоштовне отримання у власність земельної ділянки.

Перелік посад фахівців з вищою немедичною освітою у закладах охорони здоров'я та кваліфікаційні характеристики таких посад визначає Міністерство охорони здоров'я.



Закон доручив Кабінету Міністрів невідкладно встановити доплати до зарплати таким професіоналам в розмірі, визначеному для лікарів.