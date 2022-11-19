Час перебування у полоні буде зараховано до страхового стажу – ПФУ

10:07 19 листопада Київ, Україна

В Україні 19 листопада набирає чинності Закон "Про соціальний та правовий захист осіб, щодо яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України та членів їх сімей". Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

"Громадяни України, щодо яких згідно із Законом України № 2010-ІХ встановлено факт позбавлення особистої волі внаслідок збройної агресії проти України, підлягають загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що страхові внески за них за весь період полону та протягом шести місяців після звільнення сплачуються з державного бюджету.

Документ передбачає, що період перебування у полоні зараховуватиметься до страхового пенсійного стажу, а також до страхового стажу роботи у шкідливих умовах, що дає право на призначення пільгової пенсії.

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Нагадаємо, що Україна з початку повномасштабного вторгнення Росії повернула з російського полону 1183 своїх громадян.