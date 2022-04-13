Час пенсіонерів на покупки з 10:00 до 12:00

З турботою про людей похилого віку, які перебувають у групі ризику, Кабмін України вводить пріоритетні години в магазинах.
Про це в середу, 18 листопада, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Це зробили для того, щоб зменшити кількість випадків інфікування коронавірусом людей групи ризику.
"Люди похилого віку належать до групи ризику. Тому важливо, щоб вони якомога менше контактували з навколишніми, адже відсоток летальних випадків найбільший саме серед людей старше 65 років", - сказав Степанов.
Пріоритетні години діють з 10:00 до 12:00.
"Ініціатива триватиме на період карантину. Сподіваюся, що всі заклади торгівлі та послуг будуть слідувати цьому", - зазначив міністр.
Нагадаємо, до кінця листопада в Україні діє карантин вихідного дня. Також по всій країні повернули загальний карантин - тепер діють обмеження помаранчевої зони.
Це зробили для того, щоб зменшити кількість випадків інфікування коронавірусом людей групи ризику.
"Люди похилого віку належать до групи ризику. Тому важливо, щоб вони якомога менше контактували з навколишніми, адже відсоток летальних випадків найбільший саме серед людей старше 65 років", - сказав Степанов.
Пріоритетні години діють з 10:00 до 12:00.
"Ініціатива триватиме на період карантину. Сподіваюся, що всі заклади торгівлі та послуг будуть слідувати цьому", - зазначив міністр.
Нагадаємо, до кінця листопада в Україні діє карантин вихідного дня. Також по всій країні повернули загальний карантин - тепер діють обмеження помаранчевої зони.
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