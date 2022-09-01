Ворог завіз 500 вчителів з росії: школи стали "режимними об'єктами"

Через брак кадрів окупанти залучили до навчального процесу в Мелітополі 500 вчителів з росії.
Про це в ефірі українського телемарафону заявив міський голова Іван Федоров.
Він зазначив, що лише 10% співробітників із відділу освіти погодилися співпрацювати з окупаційним режимом, тоді як серед колаборантів немає жодного директора.
Він зазначив, що лише 10% співробітників із відділу освіти погодилися співпрацювати з окупаційним режимом, тоді як серед колаборантів немає жодного директора.
Федоров зазначив, що сьогодні Україна забезпечила для дітей з окупованих територій дистанційне навчання.
За його словами, майже 90% дітей пішли в українські школи. 80% випускників з Мелітополя вступили до українських та європейських вишів.
Через опір тамтешніх мешканців росіяни посилили тиск на батьків – спочатку з дорослими розмовляють у "комендатурі", потім виписують "штраф", а далі загрожують позбавленням батьківських прав.
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