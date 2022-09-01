Ворог завіз 500 вчителів з росії: школи стали "режимними об'єктами"

15:26 01 вересня Київ, Україна

Через брак кадрів окупанти залучили до навчального процесу в Мелітополі 500 вчителів з росії.

Про це в ефірі українського телемарафону заявив міський голова Іван Федоров.



Він зазначив, що лише 10% співробітників із відділу освіти погодилися співпрацювати з окупаційним режимом, тоді як серед колаборантів немає жодного директора.

"Жоден директор, організатор освіти не погодився співпрацювати з росіянами. Саме через це ворог завіз до Мелітополя понад 500 вчителів з росії, які точно приїхали не вчити, а отримати великі кошти та житло. Школу вони назвали "режимним об'єктом", батьків не пропускають, у дітей забирають гаджети, телефони та видають наприкінці заняття. Це чітко свідчить про те, що дітей хочуть використати як живий щит, а не давати знання", - наголосив міський голова.



Федоров зазначив, що сьогодні Україна забезпечила для дітей з окупованих територій дистанційне навчання.

"Сьогодні організовано онлайн-навчання більш ніж 14 тисяч учнів, 900 учнів мелітопольських пішли до першого класу. Це всього на 20%-30% менше, ніж було минулого року... 60% вчителів виїхали з окупованих територій та продовжуватимуть навчання наших учнів", - уточнив Федоров.



За його словами, майже 90% дітей пішли в українські школи. 80% випускників з Мелітополя вступили до українських та європейських вишів.



Через опір тамтешніх мешканців росіяни посилили тиск на батьків – спочатку з дорослими розмовляють у "комендатурі", потім виписують "штраф", а далі загрожують позбавленням батьківських прав.