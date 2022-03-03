Ворог зламав окремі сторінки міської влади та тиражує фейк про капітуляцію

20:02 03 березень Київ, Україна

Ворожі зловмисники зламали окремі сайти регіональних органів влади та місцевого самоврядування та поширюють через них дезінформацію про нібито "капітуляцію та підписання мирного договору з РФ".

Про це повідомляє прес-служба Служби безпеки України.
“Заявляємо – це ФЕЙК! Окупанти прагнуть дезорієнтувати нас, посіяти паніку, зневірити громадян та схилити наші війська до здачі. Керівництво держави разом із народом протидіє російським військам і робить усе можливе для звільнення українських територій від ворога.. Усі органи влади, війська, силові та правоохоронні органи стоятимуть до перемоги@, – йдеться у повідомленні.
Відомо вб dзломі сторінки Жидачівської громади.

Громадян просять не реагувати та не поширювати недостовірну інформацію серед знайомих, чатах та соціальних мережах.

За даними телеграм-каналу компанії "Енергоатом", кілька сайтів Енергодару транслюють фейкове звернення президента України щодо капітуляції.

На офіційних сторінках територіальних громад Волинської області також з'явилися публікації про капітуляцію України та підписання мирного договору з РФ від імені президента України.

Повідомляйте про аналогічні повідомлення для їхнього оперативного усунення.
 
Крім того, ворог розміщує нібито "звернення" Президента України Володимира Зеленського щодо підписання мирного договору з РФ! Це фейк!

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