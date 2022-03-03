Ворог зламав окремі сторінки міської влади та тиражує фейк про капітуляцію

20:02 03 березень Київ, Україна





Про це Ворожі зловмисники зламали окремі сайти регіональних органів влади та місцевого самоврядування та поширюють через них дезінформацію про нібито "капітуляцію та підписання мирного договору з РФ".Про це повідомляє прес-служба Служби безпеки України.

“Заявляємо – це ФЕЙК ! Окупанти прагнуть дезорієнтувати нас, посіяти паніку, зневірити громадян та схилити наші війська до здачі. Керівництво держави разом із народом протидіє російським військам і робить усе можливе для звільнення українських територій від ворога.. Усі органи влади, війська, силові та правоохоронні органи стоятимуть до перемоги@, – йдеться у повідомленні.

Відомо вб dзломі сторінки Жидачівської громади.



Громадян просять не реагувати та не поширювати недостовірну інформацію серед знайомих, чатах та соціальних мережах.



За даними телеграм-каналу компанії "Енергоатом", кілька сайтів Енергодару транслюють фейкове звернення президента України щодо капітуляції.



На офіційних сторінках територіальних громад Волинської області також з'явилися публікації про капітуляцію України та підписання мирного договору з РФ від імені президента України.



Повідомляйте про аналогічні повідомлення для їхнього оперативного усунення.

Крім того, ворог розміщує нібито "звернення" Президента України Володимира Зеленського щодо підписання мирного договору з РФ! Це фейк!



Українська розвідка попередила про використання дипфейків із зображенням президента. Комп'ютерні алгоритми навчилися "оживляти" фотографії та синтезувати голос людини.