Ворог зламав окремі сторінки міської влади та тиражує фейк про капітуляцію

Ворожі зловмисники зламали окремі сайти регіональних органів влади та місцевого самоврядування та поширюють через них дезінформацію про нібито "капітуляцію та підписання мирного договору з РФ".
Про це повідомляє прес-служба Служби безпеки України.
Про це повідомляє прес-служба Служби безпеки України.
Відомо вб dзломі сторінки Жидачівської громади.
Громадян просять не реагувати та не поширювати недостовірну інформацію серед знайомих, чатах та соціальних мережах.
За даними телеграм-каналу компанії "Енергоатом", кілька сайтів Енергодару транслюють фейкове звернення президента України щодо капітуляції.
На офіційних сторінках територіальних громад Волинської області також з'явилися публікації про капітуляцію України та підписання мирного договору з РФ від імені президента України.
Повідомляйте про аналогічні повідомлення для їхнього оперативного усунення.
Громадян просять не реагувати та не поширювати недостовірну інформацію серед знайомих, чатах та соціальних мережах.
За даними телеграм-каналу компанії "Енергоатом", кілька сайтів Енергодару транслюють фейкове звернення президента України щодо капітуляції.
На офіційних сторінках територіальних громад Волинської області також з'явилися публікації про капітуляцію України та підписання мирного договору з РФ від імені президента України.
Повідомляйте про аналогічні повідомлення для їхнього оперативного усунення.
Крім того, ворог розміщує нібито "звернення" Президента України Володимира Зеленського щодо підписання мирного договору з РФ! Це фейк!
Українська розвідка попередила про використання дипфейків із зображенням президента. Комп'ютерні алгоритми навчилися "оживляти" фотографії та синтезувати голос людини.
Українська розвідка попередила про використання дипфейків із зображенням президента. Комп'ютерні алгоритми навчилися "оживляти" фотографії та синтезувати голос людини.
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