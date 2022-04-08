Ворог посилює атаки на Донеччині. Ситуація на лінії фронту на 43 добу війни

Як повідомили в Офісі Президента, ніч на 7 квітня у багатьох областях України пройшла відносно спокійно. Спокійно було на Волині, Закарпатті, Дніпропетровщині, Рівненщині, Івано-Франківщині, Буковині, а також у Львівській, Хмельницькій, Київській, Кіровоградській, Одеській, Миколаївській, Вінницькій, Запорізькій, Тернопільській, Житомирській, Сумській, Черкаській та Чернігівській областях.

Проте окупанти продовжували обстрілювати Луганщину, Херсонщину, Донеччину та Харківщину.

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Харківська область

Вночі житлові райони Харкова знову обстрілювали окупанти. Були ракетні удари по Лозовій, постраждалих немає.

У Лозовій та Барвінковому евакуювали населення.

Луганська

Росіяни не змогли зайти до Новотошківського. Протягом доби обстрілюють із усіх видів зброї Гірську громаду.

Загорівся дах Сєверодонецької лікарні, пожежники його загасили. Також горіли житлові будинки у Лисичанську. Є руйнування будинків та господарських будівель у Лисичанську, Сєверодонецьку, Новодружеську та Тошківці.

Донецька

Ворог атакував Мар'їнку та Новомихайлівку із застосуванням артилерії та авіації. Також обстрілювали Авдіївку, Очеретинську та Торецьку ОТГ.

Обсяги руйнувань та кількість постраждалих внаслідок атак росіян встановлюють. У Маріуполі без змін блокада, але опір продовжується.

Херсонська

На Херсонщині за добу було багато вибухів, зокрема, запусків градів. Є повідомлення про зруйновані будинки, школи, поранених та загиблих. Люди самостійно намагаються їхати з окупованих сіл.

Область потребує гуманітарної допомоги та евакуації людей, зокрема Бериславського району та села на кордоні з Миколаївщиною.

Важливо – "Поки не пізно": людей закликають їхати з Луганщини: