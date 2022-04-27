Ворог викрадає чоловіків на окупованих територіях для обміну та "параду перемоги"

17:13 27 квітня Київ, Україна

На тимчасово окупованих територіях Харківської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської, Луганської, Донецької областей окупанти проводять масштабні фільтраційні заходи.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки України.



Жертвами найчастіше стають чоловіки призовного віку – ветерани АТО/ООС, колишні військові та правоохоронці, проукраїнські активісти.



У приміщеннях херсонського ізолятора тимчасового тримання перебувають понад 300 проукраїнських активістів та ветеранів АТО/ООС, яких допитують та катують.



У селі Велика Лепетиха на Херсонщині створили фільтраційний табір.



Таким чином окупанти «поповнюють обмінний фонд». Українських заручників планують обмінювати на російських військових злочинців.



За участю цих людей ворог планує влаштувати пропагандистський "парад перемоги". Чоловіків можуть видати за «військовополонених» та провести вулицями окупованих міст. Аналогічні заходи проходили у Донецьку у 2014 році.