Ворог ослаб, роспропаганда тріщить по швах, росіяни починають протестувати

Як заявив сьогодні, 2 березня, у Facebook міністр оборони Олексій Резніков, з кожним днем російської війни в Україні окупантам все складніше утримати боєздатність своїх підрозділів - їхні солдати здаються в полон і відмовляються йти в наступ, а тотальна брехня російської пропаганди вже дає тріщини, тому що люди почали виходити на протест.

"147 годин оборони. Характер подій змінюється. Російські окупанти намагаються хоч якось утримати боєздатність своїх підрозділів. Але вдається все гірше та гірше. Про це свідчать неодноразові факти здачі у полон груп російських солдатів із офіцерами. А також відмови продовжувати наступ. У Росії родичі полонених та загиблих починають виходити на акції протесту. Тотальна брехня російської пропаганди дає тріщини", - сказав Резніков.

Міністр оборони наголосив, що ворог боїться прямого контакту з українськими захисниками, тож почав дистанційно обстрілювати мирні міста.

"Ворог підло обстріляв мирний Житомир. Це від переляку спроба помститися за успішне виконання 95-ю бригадою завдання в зоні ООС. Окупанти цілилися по казармах бригади та по житлових будинках поруч. Нападами на жінок та дітей наших воїнів Кремль досягне зовсім не того результату, якого прагне", - попередив ворогів міністр оборони.

За словами міністра, зараз від російського терору найбільше страждають Харків, Маріуполь та Херсон.

Але українські громадяни героїчно протистоять російським військам, а партнери України продовжують надавати допомогу, тож ми обов'язково переможемо.